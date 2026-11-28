Samsun Çarşamba Havalimanı'nda eğitim uçuşu gerçekleştiren bir uçak, iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğradı. Olayın ardından havalimanındaki kurtarma ve yangınla mücadele (ARFF) ekipleri ile ilgili birimler bölgeye sevk edildi. Ekipler, kaza alanında güvenlik ve acil durum tedbirlerini kısa sürede aldı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, uçağın solo eğitim uçuşu gerçekleştirdiği ve içerisinde yalnızca bir öğrenci pilotun bulunduğu belirtildi.

Bakanlık, yapılan kontroller sonucunda öğrenci pilotun kazayı herhangi bir yara almadan atlattığının tespit edildiğini bildirdi.

KAZA SONRASI EKİPLER HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Samsun Çarşamba Havalimanı’nda eğitim uçağı iniş sırasında pist dışına çıkarak kırıma uğramıştır. Olayın ardından ARFF ve ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ederek gerekli tedbirleri almıştır. Uçakta solo eğitim uçuşu gerçekleştiren öğrenci pilotumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edilmiştir."

Bakanlığın açıklamasında, kazanın ardından ekiplerin gerekli müdahaleyi gerçekleştirdiği ve öğrenci pilotun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.