Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, 25 Kasım Çarşamba günü Londra'da kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadele, iki Türk teknik direktörün organizasyon tarihinde ilk kez rakip olmasına sahne olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında oynanacak Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe karşılaşması, Türk futbolu açısından tarihi bir ana sahne olacak. Arda Turan ile Emre Belözoğlu'nun takımlarını karşı karşıya getireceği mücadelede, organizasyon tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktör rakip olarak sahaya çıkacak.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

3 Kasım'da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen Emre Belözoğlu, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi sınavını Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında verecek.

FENERBAHÇE 5 PUANLA 19. SIRADA

Fenerbahçe, lig aşamasında oynadığı ilk dört maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Topladığı 5 puanla 19. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Shakhtar Donetsk karşısında galibiyet arayacak.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ise ilk dört maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet elde etti. Ukrayna ekibi, 4 puanla averaj üzerinden 21. sırada yer alıyor.

SHAKHTAR DONETSK'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında PSV ile 1-1 berabere kalan Shakhtar Donetsk, ikinci haftada AEK'i 3-1 mağlup etti.

Arda Turan'ın öğrencileri, sonraki iki karşılaşmada ise istediği sonuçları alamadı. Ukrayna temsilcisi, Inter ve Sporting'e 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.