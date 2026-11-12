Acun Ilıcalı, Avrupa futbolunun üç büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yayın haklarını aldı. Dört yıllık anlaşma kapsamında dev karşılaşmaların yayın adresi Exxen platformu olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nin yayın hakları yeni sahibini buldu. Avrupa futbolunun en önemli organizasyonları, 2027-2028 sezonundan itibaren 4 yıl boyunca yeniden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanacak.

YAYIN İHALESİNDE EXXEN, BEIN SPORTS'U GERİDE BIRAKTI

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonları arasında yer alan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupası'nın Türkiye yayın hakları için gerçekleştirilen ihalede Exxen ile beIN SPORTS finale kaldı.

İhale sürecinde daha yüksek bir teklif sunan Exxen, 2027-2028 sezonundan itibaren geçerli olacak 4 yıllık yayın haklarını kazandı. Böylece söz konusu organizasyonlar yeniden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu platform üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

ANLAŞMANIN BEDELİ 328 MİLYON EURO

Yayın ihalesinin mali boyutuna ilişkin detaylar da gündeme geldi. Ortaya atılan iddialara göre Exxen, yayın hakları için yıllık 82 milyon euro ödeyecek.

Dört yıllık anlaşmanın toplam bedelinin ise 328 milyon euroya ulaşması bekleniyor. Yeni yayın dönemiyle birlikte UEFA organizasyonlarının Türkiye'deki yayın adresi yeniden Exxen olacak.