Tarsus’ta tanıştığı eski bir EPDK mühendisinin akaryakıt kaçakçılığı ihbarlarından yaklaşık 2 milyon dolar ödül kazandığını açıkladı. Tayyar, 21 ihbarda bulunan ve 8’i sonuçlanan muhbirin dikkat çeken hikâyesini sosyal medya hesabından paylaştı.

AKP'li eski vekil Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından Tarsus civarında tanıştığı bir kişinin dikkat çekici hikâyesini anlattı. Yıllarca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda (EPDK) çalıştıktan sonra kurumdan ayrıldığı belirtilen bir mühendisin, akaryakıt kaçakçılığı ihbarlarını geçim kaynağı hâline getirdiğini anlatan Tayyar, kişinin bugüne kadar kazandığı ödül miktarını da açıkladı.

Tayyar’ın aktardığına göre, eski EPDK çalışanı bugüne kadar 21 ihbarda bulundu. Bu ihbarların 8’i sonuçlanırken yaklaşık 2 milyon dolar ödül kazandı.

“ADAM PROFESYONEL MUHBİR, BİR NEVİ ÖDÜL AVCISI”

Tayyar, Tarsus’ta karşılaştığı kişiyle ilgili ilk izlenimini ve sonrasında öğrendiklerini şu sözlerle anlattı:

“Vatandaş dolaşıyor. Bugün Tarsus civarında hayatımın en ilginç simasıyla tanıştım. Önce 'kafa buluyor' sandım, kurcalayınca 'hayali' olmadığına kanaat getirdim. Adam profesyonel muhbir, bir nevi ödül avcısı. Yıllarca EPDK’da çalışıp ayrılmış bir mühendis, akaryakıt kaçakçılarını ihbarı, geçim kaynağı olmuş. 21 ihbarda bulunmuş, 8’i sonuçlanmış, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar 'ödül' kazanmış. İlgili savcıları, KOM polisleri, gümrük müfettişlerini yakın çalıştığı için ezbere biliyor. Ya şimdi işler nasıl?”

“İŞLER KESAT ARTIK, AÇIZ YANİ”

Tayyar, eski EPDK çalışanının akaryakıt kaçakçılığının son yıllarda azaldığını söylediğini de aktardı. Kaçakçılıktaki gerilemeyi artan maliyetlere ve vergi farkının azalmasına bağlayan kişinin sözleri şöyle:

"Abi işler kesat artık, açız yani. Maliyet artınca, vergi farkı düşünce 4/5 yıldır pek kaçakçılık olmuyor. Kaçakçı devleti soyar, şimdi şartlar uygun değil."

TAYYAR: “BEN SON CÜMLEDEN MUTLU OLDUM”

Kaçakçılığın azalması nedeniyle işlerinin bozulduğunu söyleyen muhbirin aksine, Tayyar bu durumdan memnuniyet duyduğunu belirtti. Paylaşımını ise şu sözlerle tamamladı:

“Akaryakıt fiyatlarının artışından o da muzdarip olmuş: 'Abi işler kesat artık, açız yani. Maliyet artınca, vergi farkı düşünce 4/5 yıldır pek kaçakçılık olmuyor. Kaçakçı devleti soyar, şimdi şartlar uygun değil.' Muhbir (A.A) kaçakçılık azaldığı için mutsuz ama ben son cümleden mutlu oldum. Kaçakçıların eskisi kadar rahat olmadığını duymaktan. Bu arada 'fon esprisi' yapmadı ama 'mücadeleni takip ediyorum' dedi. Eyvallah.”