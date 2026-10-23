Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Hearts karşısında penaltıdan attığı golle bordo-mavili ekibin Avrupa kupalarındaki 13 yıllık penaltı golü hasretini sona erdirdi. Salah, 2013’ten bu yana bu başarıya ulaşan ilk Trabzonsporlu futbolcu oldu.

UEFA Konferans Ligi’nde İskoç temsilcisi Hearts’ı konuk eden Trabzonspor’da Mohamed Salah, attığı golle karşılaşmanın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Mısırlı yıldızın penaltı vuruşundan kaydettiği gol, takıma sağladığı katkının yanı sıra dikkat çeken bir istatistiği de beraberinde getirdi.

AVRUPA'DA 13 YILLIK HASRET SONA ERDİ

Salah’ın Hearts karşısında penaltıdan bulduğu gol, Trabzonspor’un Avrupa kupalarındaki uzun süreli hasretini bitirdi. Bordo-mavili ekip, Avrupa arenasında son penaltı golünü Ağustos 2013’te, FK Kukesi ile oynanan karşılaşmada kaydetmişti.

Söz konusu golü Polonyalı futbolcu Adrian Mierzejewski atmıştı. Mierzejewski’nin ardından Avrupa kupalarında penaltıdan gol kaydeden ilk Trabzonsporlu oyuncu ise Mohamed Salah oldu.

Mısırlı yıldız, böylece Trabzonspor’un Avrupa kupaları tarihindeki dikkat çekici istatistiklerinden birine adını yazdırdı.