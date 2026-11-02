ABD’nin New York kentinde yaşanan bıçaklı saldırı büyük endişe yarattı. Brooklyn bölgesindeki Bath Beach sahilinde koşu yapan 28 yaşındaki Katie Suarez, 30 Ekim Cuma akşamı kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Boynundan birden fazla kez bıçaklanan genç kadın, olayın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Brooklyn'deki Shore Parkway Greenway adlı sahil yürüyüş ve bisiklet yolunda meydana geldi. New York Polis Departmanı (NYPD) tarafından paylaşılan bilgilere göre Suarez, Belt Parkway yakınlarında doğu yönünde koştuğu sırada saldırıya uğradı.

New York'ta yaşayan ve bir bankada çalışan Suarez'in, New York Maratonu'na hazırlandığı ve düzenli olarak bu güzergâhta koştuğu belirtildi. Saldırının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, genç kadın NYU Langone Hospital-Brooklyn'e kaldırıldı.

BABASIYLA TELEFONDA KONUŞTUKTAN DAKİKALAR SONRA SALDIRIYA UĞRADI

Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise Suarez'in saldırıdan kısa süre önce babasıyla telefonda konuşmuş olmasıydı. ABD basınında yer alan bilgilere göre genç kadın, koşusunun ardından ailesiyle buluşmayı planlıyordu.

Babasıyla yaptığı telefon görüşmesinde buluşma noktasına yaklaşık yarım mil (800 metre) uzaklıkta olduğunu söyleyen Suarez, kısa süre sonra ortadan kayboldu. Belirlenen noktaya gelmemesi ve telefonlarına yanıt vermemesi üzerine endişelenen ailesi genç kadını aramaya başladı.

Kızını bulmak için harekete geçen babası, Suarez'i sahil yolunda ağır yaralı halde buldu. Boynundan bıçaklandığı belirlenen genç kadın için hemen yardım çağrıldı.

YAŞAM DESTEK ÜNİTESİNE BAĞLANDI

Hastaneye kaldırılan Katie Suarez'in durumunun son derece ağır olduğu bildirildi. 1 Kasım'da yayımlanan haberlerde genç kadının kritik durumda olduğu açıklanırken, soruşturmaya yakın kaynaklar beyin ölümünün gerçekleştiğini ve yaşam destek ünitesine bağlı tutulduğunu öne sürdü.

Ancak polis tarafından yapılan açıklamalarda Suarez'in durumuna ilişkin resmi değerlendirme ağır ve kritik olarak aktarıldı. Genç kadının sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR: 10 BİN DOLAR ÖDÜL

Saldırının ardından New York polisi bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Dedektifler olay yerinde delil ararken, ekiplerin kara, hava ve deniz üzerinden çalışma yürüttüğü bildirildi. Çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüler de soruşturma kapsamında inceleniyor.

Yetkililer, 30 Ekim Cuma günü saat 19.56 ile 20.12 arasında Belt Parkway'in Bay 8th Street ile Bay 17th Street arasındaki doğu yönlü bisiklet yolunda bulunan veya şüpheli bir durum gören kişilerin polise bilgi vermesini istedi.

Saldırganın kimliği ve saldırının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin bulunmadığı bildirildi. CBS New York'un haberine göre saldırganın yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 10 bin dolar ödül de duyuruldu.

Polis, bilgi sahibi olan kişilerin 1-800-577-TIPS (8477) numaralı ihbar hattına başvurabileceğini açıkladı.