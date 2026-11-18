AA- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığını görevlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Şimşek, görevlendirmeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında gerçekleştirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, eski BDDK Başkanı Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmesi üzerine Şimşek, konunun incelenmesi amacıyla Bakanlık Teftiş Başkanlığını ön incelemeyle görevlendirdi.