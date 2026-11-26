Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığı tarafından yürütülen ön incelemenin ardından eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

AA/ANKA- Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığının ön inceleme raporuna istinaden eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti.

Bu talep üzerine Şimşek, Bakanlığın Teftiş Başkanlığını ön inceleme yapmak üzere görevlendirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Bakan Şimşek, Teftiş Başkanlığınca düzenlenen ön inceleme raporuna istinaden Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Fon soruşturması kapsamında ortaya atılan iddialarla gündeme gelen Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrılma talebini duyurmuştu. İstifa açıklamasında kurumun daha fazla yıpranmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını istediğini belirten Kavcıoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim."



