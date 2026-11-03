İspanya La Liga 2'de Tenerife ile Andorra arasındaki maçta kaleci Jesus Owono ile çarpışan 30 yaşındaki Jesus de Miguel, sahada kalp krizi geçirdi. Müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan futbolcu, kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

İspanya La Liga 2'nin 12. haftasında Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada futbol sahalarında ender görülen korkunç bir olay yaşandı. Mücadelenin uzatma dakikalarında Tenerife'nin golcüsü Jesus De Miguel ile Andorra kalecisi Jesus Owono çarpıştı.

Şiddetli çarpışmanın ardından bilincini kaybeden De Miguel, saha içerisinde kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri futbolcuya ilk müdahaleyi sahada gerçekleştirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sahada yapılan müdahale sonucunda kalbi yeniden çalıştırılan 30 yaşındaki futbolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden De Miguel'in ilerleyen saatlerde nörolojik durumunun kötüleştiği bildirildi.

Tenerife Kulübü, yaptığı açıklamayla 30 yaşındaki futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

"TESELLİ EDECEK SÖZ YOK"

Acı haberin ardından İspanyol kulübü tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Acıdan yıkılmış, boğazımız düğümlenmiş ve bunun gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekerek Jesus de Miguel Alameda'nın 3 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00'de hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiriyoruz. Teselli edecek söz yok; bu keder dolu hissi hafifletecek mutlak bir şey yok. Onun yıkılmış ailesinin yanında, sevdiklerinin yanında, bugün bu acımasız son için yas tutan tüm Tenerife halkının yanındayız. Jesús de Miguel’in ailesi, aldıkları tüm destek gösterileri için teşekkür ediyor ve aynı şekilde, içtenlikle, bu korkunç anlarda mahremiyetlerine maksimum saygı gösterilmesini rica ediyor."