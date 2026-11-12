Yıllarca boş yere tedavi gördükten sonra MS olmadığı ortaya çıkan, ancak sağlık sorunları daha da ağırlaşan ABD’li aktris Christina Applegate, teşhis sürecinde yeni bir ihtimali açıkladı. Meme kanseri nedeniyle 2008’de iki göğsünü aldıran Christina, rekonstrüksiyon amaçlı olarak silikon protez taktırmıştı. Doktorları; sağlık sorunlarının bu eskimiş protezlerden gelen silikon sızıntısı kaynaklı olduğundan şüphelendiklerini belirten Christina, “Testler sürüyor” dedi.

ABD’li oyuncu Christina Applegate, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarının nedenini bulabilmek için yeni ihtimalleri değerlendiriyor. 2008 yılında meme kanserine yakalanan ve hastalık nedeniyle iki göğsünü aldıran oyuncu, son açıklamasında yıllar önce taktırdığı meme protezlerinin mevcut rahatsızlıklarıyla bağlantılı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Married... with Children ve Dead to Me dizileriyle tanınan 54 yaşındaki oyuncu, Jamie-Lynn Sigler ile birlikte sunduğu MeSsy adlı podcast programının 10 Kasım tarihli bölümünde sağlık durumuna ilişkin konuştu. Applegate, meme protezlerinin değiştirilme zamanının geldiğini ve son beş yıldır bunların sızdırarak kendisini hasta ediyor olabileceğini düşündüğünü anlattı.

Oyuncu, kendisine gönderilen ve meme implantlarıyla ilişkili belirtilerin MS hastalığına benzeyebileceğini öne süren bir araştırmadan da söz etti. Bu ihtimali doktorlarıyla birlikte inceleyeceğini belirten Applegate, henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını ifade etti.

2008 YILINDA İKİ GÖĞSÜNÜ ALDIRMIŞTI

Christina Applegate'e Ağustos 2008'de meme kanseri teşhisi konulmuştu. Hastalığın ardından iki göğsünün de alınması için mastektomi ameliyatı geçiren oyuncu, daha sonra meme rekonstrüksiyonu yaptırmıştı. Bu süreçte önce serum fizyolojik içeren genişleticiler, ardından implantlar kullanılmıştı.

Applegate, aradan geçen yılların ardından protezlerinin değiştirilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti. Oyuncunun şüpheleri, implantlarda meydana gelebilecek olası sızıntıların sağlık sorunlarıyla bağlantılı olup olmadığı sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Ancak Applegate'in protezlerinde sızıntı tespit edildiğine veya yaşadığı rahatsızlıkların implantlardan kaynaklandığının kesinleştiğine ilişkin açıklanmış bir bulgu bulunmuyor.

MS TEŞHİSİNİN YANLIŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Applegate, 2021 yılında multipl skleroz (MS) hastalığına yakalandığını açıklamış ve uzun süre bu hastalıkla mücadele ettiğini düşünmüştü. Ancak oyuncu, 20 Ekim 2026'da yayımlanan podcast bölümünde doktorunun kendisine MS olmadığını söylediğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından sağlık sorunlarının nedenini yeniden araştırmaya başlayan Applegate, teşhisin yanlış çıkmasının kendisini yeniden belirsiz bir sürecin içine soktuğunu anlattı. Oyuncu, MS tanısının ortadan kalkmasının yaşadığı fiziksel sorunları sona erdirmediğini, aksine rahatsızlıklarının devam ettiğini belirtti.

ŞİDDETLİ AĞRILAR VE HAREKET GÜÇLÜĞÜ YAŞIYOR

Oyuncu, son podcast yayınında günlük yaşamını zorlaştıran belirtilerinden de bahsetti. Özellikle eklem ağrılarının arttığını belirten Applegate, sağ omzunu hareket ettirmekte ve kolunu kaldırmakta ciddi güçlük çektiğini söyledi.

Sabahları yataktan kalkmasının bile uzun zaman aldığını anlatan oyuncu, vücudunun genelinde ağrı hissettiğini ve bazen oturur pozisyona geçmesinin yaklaşık 10 dakika sürdüğünü ifade etti.

Applegate ayrıca kronik yorgunluk yaşadığını, günün büyük bölümünü uyuyarak geçirebildiğini ve sağlık sorunlarının günlük hayatını önemli ölçüde etkilediğini dile getirdi.

DOKTORLAR FARKLI HASTALIKLARI DA ARAŞTIRIYOR

MS teşhisinin yanlış olduğunun anlaşılmasının ardından Applegate'in doktorları, benzer belirtilere neden olabilecek farklı hastalıkları da araştırıyor. Oyuncunun romatoid artrit, lupus ve Lyme hastalığı gibi rahatsızlıklara yönelik testlerden geçtiği bildirildi.

Meme implantlarının olası etkileri de değerlendirilirken, oyuncu henüz sağlık sorunlarının kesin nedeninin belirlenmediğini ve araştırmaların sürdüğünü aktardı.

MEME PROTEZİ HASTALIĞI NEDİR?

Meme implantı hastalığı (Breast Implant Illness-BII), meme protezi bulunan bazı kişilerde görüldüğü bildirilen yorgunluk, eklem ve kas ağrıları, hafıza ve konsantrasyon sorunları, saç dökülmesi ve uyku problemleri gibi belirtileri tanımlamak için kullanılan bir ifade.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), meme implantlarının yırtılması, çevresinde sertleşmiş yara dokusu oluşması ve bazı nadir kanser türleri gibi risklere dikkat çekiyor. Bununla birlikte meme implantı hastalığı, henüz resmi olarak tanımlanmış bir tıbbi teşhis değil. Hastalığı kesin olarak ortaya koyan özel bir test veya kabul edilmiş tanı kriteri de bulunmuyor.

Uzmanlar, implantların uzun süre kullanılmasıyla yırtılma ve sızıntı ihtimalinin artabileceğini belirtiyor. Ancak implantlarda meydana gelen sızıntının her durumda kişinin yaşadığı sistemik sağlık sorunlarına neden olduğu kanıtlanmış değil. Christina Applegate'in sağlık sorunlarıyla protezleri arasında da henüz kesinleşmiş bir bağlantı bulunmuyor.