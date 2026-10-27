Her gün kullanılan saç fırçalarında biriken saç telleri, şekillendirici ürün kalıntıları ve kir, zamanla hijyen sorunlarına yol açabiliyor. Ilık sabunlu su ve eski bir diş fırçasıyla kolayca temizlenebilen saç fırçalarında ise dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı var: Her fırça aynı şekilde temizlenip kurutulmuyor.

Her gün kullanılan saç fırçalarının dişlerinde ve tabanında zamanla saç telleri, şekillendirici ürün kalıntıları ve kir birikebiliyor. Düzenli temizlenmeyen fırçaların hijyenini korumak için pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç duyulmuyor. Ilık sabunlu su ve eski bir diş fırçası, temizlik için yeterli olabiliyor. Ancak fırçanın türüne göre temizlik ve kurutma yöntemine dikkat etmek gerekiyor.

ÖNCE FIRÇAYA DOLANAN SAÇLARI ÇIKARIN

Saç fırçasını temizlemeye başlamadan önce dişlerin arasına sıkışan saç tellerini çıkarmak gerekiyor. Bunun için sivri uçlu bir tarağın ucundan yararlanılabilir. Tarağın ucunu fırçanın dişleri arasına yerleştirerek saçları tabandan yukarı doğru kaldırmak, biriken tellerin kolayca çıkarılmasını sağlıyor.

Ortası oluklu fön fırçalarında tarağı bu oluk boyunca hareket ettirmek yeterli oluyor. Yuvarlak fırçalarda ise gövdeye dolanan saç telleri, fırçanın dişlerine zarar vermemeye dikkat edilerek makasla kesilip çıkarılabiliyor.

ILIK SABUNLU SU VE DİŞ FIRÇASI YETERLİ

Saç telleri temizlendikten sonra küçük bir kaba ılık sabunlu su dolduruluyor. Temiz, eski bir diş fırçası suya batırılarak saç fırçasının dişleri ve tabanı nazikçe ovalanıyor. Biriken kir ve ürün kalıntıları tamamen temizlendikten sonra fırça durulanıyor.

HER SAÇ FIRÇASI AYNI ŞEKİLDE KURUTULMUYOR

Temizlik kadar kurutma yöntemi de fırçanın yapısını korumak açısından önem taşıyor. Esnek plastik dişlere sahip düz fırçaların, dişleri yukarı bakacak şekilde bırakılarak kendi kendine kuruması öneriliyor. Bu tür fırçalarda saç kurutma makinesi kullanılması tavsiye edilmiyor. İçine su kaçması durumunda gövdeyi açmaya çalışmak da fırçanın kırılmasına neden olabiliyor.

Fön fırçaları ve yuvarlak fırçalar ise havlu üzerinde kurumaya bırakılabiliyor. Alternatif olarak düşük ısıda saç kurutma makinesi de kullanılabiliyor.

Saç fırçasını temizlerken en önemli nokta, biriken saç ve kalıntıları düzenli olarak uzaklaştırmak ve fırçanın türüne uygun kurutma yöntemini tercih etmek.