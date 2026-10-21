Güne nasıl başlandığı, gün boyunca hissedilen enerji ve odaklanma üzerinde etkili olabiliyor. Sabah uyanır uyanmaz telefona yönelmek, kahvaltıyı atlamak ya da sürekli erteleme tuşuna basmak birçok kişinin günlük rutininin parçası. Ancak bazı küçük alışkanlıklar, sabahları daha düzenli ve verimli geçirmeye yardımcı olabilir.

Günün ilk dakikalarında mesajları, sosyal medya bildirimlerini ve haberleri kontrol etmek, dikkatin hızla farklı konulara yönelmesine neden olabiliyor. Sabah rutinine kısa bir telefonsuz zaman eklemek, güne daha sakin başlamayı kolaylaştırabilir.

PERDELERİ AÇMAK VE GÜN IŞIĞI ALMAK

Sabah doğal ışık almak, vücudun uyku-uyanıklık döngüsünün düzenlenmesine yardımcı olabilir. Uyanınca perdeleri açmak ve mümkünse kısa süre dışarı çıkmak, sabah rutininin yararlı parçaları arasında sayılıyor.

GÜNE KÜÇÜK BİR PLANLA BAŞLAMAK

Gün içinde yapılacak işleri belirlemek, öncelikleri netleştirmeye yardımcı olabilir. Uzun bir yapılacaklar listesi hazırlamak yerine en önemli iki ya da üç işi belirlemek, günlük planı daha yönetilebilir hâle getirebilir.

KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER FARK YARATABİLİR

Her sabah aynı rutini uygulamak zorunlu değil. Uyku düzenine dikkat etmek, yeterince su içmek ve güne acele etmeden hazırlanmak, kişiye uygun bir sabah alışkanlığı oluşturmayı kolaylaştırabilir.

Önemli olan, herkes için aynı olduğu varsayılan kurallar yerine sürdürülebilir bir düzen kurmak.