Bir hisseden 2.2 milyar lira haksız kazan elde eden eski AKP’li bakan Fatma Kaya’nın, rüşvetten tutuklu Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Ulutaş’ı 2019’da memuriyete aldırdığı ileri sürüldü.

Evinden 450 milyon çıkan kayyum yönetimindeki Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’a ilişkin yeni iddialar ortaya atıldı.

Gazeteci Fuat Uğur, YouTube kanalında yaptığı yayında, Ulutaş’ın yükselişiyle fon vurguncusu Fatma Betül Sayan Kaya arasında bağlantı olduğunu söyledi.

Ulutaş’ın 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun olduğunu, 2015 yılında AKP’nin İstanbul İl Başkan Yardımcısı görevine getirildiğini belirtti.

Ulutaş’ın memuriyet sürecini anlatan Uğur, “Müşavir olarak girmiş. Fatma Betül Sayan Kaya’nın yanına giriyor. 8 Şubat 2019 tarihinde yerel seçimlerden 20 gün önce filan bakan müşaviri olarak giriyor. Ne oluyor? İstisnai kadrodan giriyor. Malum biz neyi biliyoruz? Fatma Kaya istisnai kadroda memur olarak görevlendirdiği 60 kişi vardı. 60 kişiyi istisnai kadrodan memur yaptı.” ifadelerini kullandı.

Ulutaş’ın Erdoğan ailesine yakın olmak istediğini aktaran Fuat Uğur, “Haydar Ali Yıldız başkanken Beyoğlu Belediye B. Yardımcısı yapıldı.” dedi.

EVİNDEN SERVET ÇIKMIŞTI

Esenyurt kayyum yardımcısı Ulutaş’ın kiraladığı evinden balya balya paralar çıkmıştı.