Rusya Kamu Odası Soydaşlara Destek ve Kamusal Diplomasiyi Geliştirme Komisyonu Başkanı Vladimir Rogov, Ukrayna'da bulunduğunu öne sürdüğü gizli cezaevlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Daha önce bu tür tesislerin genellikle bodrum katlarında veya spor salonlarında kurulduğunu belirten Rogov, artık dikkat çekmemek amacıyla yüksek duvarlarla çevrili özel konutların kullanıldığını iddia etti. Rogov, gizli hapishanelerin fabrika atölyelerinde ve idari binaların bodrum katlarında da oluşturulduğunu ileri sürdü.

2014'TEN BU YANA GÜNDEMDE

Rus makamları, Ukrayna'da işkence merkezleri bulunduğuna ilişkin iddiaları 2014 yılından bu yana çeşitli açıklamalarla gündeme getiriyor.

Konu, 2 Kasım'da Kiev yakınlarındaki Petropavlovskaya Borşçagovka yerleşiminde yaşanan bir olayın ardından yeniden tartışılmaya başlandı. Bir evin bodrum katında, aralarında bir çocuğun da bulunduğu kişilerin alıkonulduğu ve işkenceye maruz bırakıldığı iddiası üzerine bölgede kalabalık toplandığı bildirildi.

Öte yandan, Ukrayna makamlarının olayla ilgili tepkileri bastırmaya çalıştığı öne sürüldü. Gizli cezaevinin bulunduğu iddia edilen yere gelen bir sağlık görevlisi, bir ambulans şoförü ve bir kadının gözaltına alındığı, diğer protestocular hakkında da arama başlatıldığı bildirildi.