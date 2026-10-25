İtalya Serie C ekibi Ravenna, kulüpten hisse de alan 46 yaşındaki Ronaldinho'nun 15 Kasım'da Forli karşısında forma giyeceğini duyurdu. Son resmi maçına 2015'te çıkan Brezilyalı yıldızın dönüşünde, kariyerinde 300. gol ihtimaline de kapıyı açık bıraktı.

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, 46 yaşında yeniden sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İtalya Serie C ekibi Ravenna, kulüpten hisse satın alan yıldızın 15 Kasım'da yerel rakibi Forli karşısında forma giyeceğini açıkladı.

Ravenna’dan hisse alarak kulübün ortakları arasına katılan Ronaldinho, şimdi de takımın formasını giyerek sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Ravenna Kulübü, Ronaldinho’nun sahalara dönüşünü, “Sihir hiç kaybolmadı. Şimdi onu yeniden sahaya taşıma zamanı” sözleriyle duyurdu.

2018 yılında futbolu bıraktığını açıklayan Ronaldinho, son resmi maçına ise 2015’te Fluminense formasıyla çıktı. Planın gerçekleşmesi halinde Brezilyalı yıldız, uzun bir aranın ardından yeniden bir kulübün formasını giyecek.

RONALDINHO’NUN GÜNDEMİNDE 300. GOL VAR

Ronaldinho’nun Ravenna ile anlaşmasının ardından, kariyerindeki 300. golüne ulaşma ihtimali de gündeme geldi. Sahaya çıkıp çıkmayacağının henüz kesinleşmediği dönemde bu olasılık hakkında görüşü sorulan Brezilyalı yıldız, “Eğer bu gerçekleşirse çok daha güzel olur” yanıtını vermişti.

Futbolculuk kariyerinin yanı sıra kulüpten hisse de satın alan Ronaldinho, arkadaşı Ignazio Cipriani’nin sahibi olduğu Ravenna’nın ortaklık yapısına katıldı.

DÜNYA KUPASI VE BALLON D’OR KAZANDI

Kariyeri boyunca Paris Saint-Germain, Barcelona ve Milan gibi önemli kulüplerde forma giyen Ronaldinho, Brezilya Milli Takımı ile 2002 FIFA Dünya Kupası’nı kazandı. Yıldız futbolcu, 2005 yılında ise futbol dünyasının prestijli bireysel ödüllerinden Ballon d’Or’un sahibi oldu.

Gözler şimdi, Ronaldinho’nun yeniden sahaya çıkmasının planlandığı 15 Kasım’daki Ravenna–Forli karşılaşmasına çevrildi. Ancak Brezilyalı yıldızın maçta forma giyip giymeyeceğine ilişkin planın kesinleşip kesinleşmediği ayrıca doğrulanmalı.