30 yılı aşkın süredir rock ve metal müzik sahnesinde yer alan Asena Özçetin’den gelen acı haber, müzik dünyasını yasa boğdu. 53 yaşındaki sanatçının trafik kazasında hayatını kaybettiği, solistliğini yaptığı Karakedi grubu tarafından duyuruldu.

Türk rock ve metal müzik sahnesinin tanınan kadın vokalistlerinden Asena Özçetin'den acı haber geldi. Uzun yıllardır farklı müzik gruplarında solist olarak sahne alan 53 yaşındaki sanatçı, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Özçetin'in vefatı, müzik dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

ACI HABERİ KARAKEDİ GRUBU DUYURDU

30 yılı aşkın süredir müzik kariyerini sürdüren Asena Özçetin'in hayatını kaybettiğini, uzun yıllar solistliğini yaptığı Karakedi grubu duyurdu. Acı haberin ardından sanatçının müzisyen dostları ve sevenleri sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Özçetin'in kazayı nerede ve nasıl geçirdiğine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

30 YILI AŞKIN MÜZİK KARİYERİYLE TANINIYORDU

14 Mayıs 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Asena Özçetin, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu. Rock ve metal müzik alanındaki kendine özgü vokal tarzıyla tanınan sanatçı, kariyeri boyunca farklı gruplarla sahne aldı.

Özçetin; Karakedi, Cats ve Ankara merkezli epik metal grubu Dragonborn gibi topluluklarda solist olarak görev yaptı. Grup çalışmalarının yanı sıra solo projeleriyle de müzikseverlerin karşısına çıkan sanatçı, 30 yılı aşkın kariyeri boyunca rock ve metal müzik sahnesinde kendine yer edindi.

ŞARKILARIYLA MÜZİKSEVERLERİN HAFIZASINDA YER EDİNDİ

Asena Özçetin, "Uçurumlar Arasında" albümünün yanı sıra "Yeter Ki Susma", "Bana Kalan", "Kadınlar Bayramı", "Kanatlar", "Kimse Bilmez", "Yoktur Eşin" ve "Son Sözüm" adlı şarkılarıyla da dinleyicilerinin karşısına çıktı.