Manchester'da Gully Powar ile karşılaşan Zak Miller'ın başında, kazara yaşanan kafa çarpışmasının ardından büyük şişlikler oluştu. Dokuzuncu raunttaki doktor kontrolünün ardından devam eden maç, 10. rauntta durduruldu. Doktorun müdahale zamanlaması ise tartışma yarattı.

İngiltere'nin Manchester kentindeki AO Arena'da 7 Kasım gecesi düzenlenen Britanya tüy sıklet unvan maçında yaşananlar tepki çekti. Zak Miller'ın başında oluşan büyük şişliklere rağmen karşılaşmanın 10. raunda kadar devam etmesi tartışma yarattı. Gully Powar ile kazara kafa kafaya çarpışan 29 yaşındaki boksörün maçı, doktorun ikinci kontrolünün ardından durduruldu.

Queensberry Promotions tarafından düzenlenen ve DAZN üzerinden yayımlanan karşılaşma, Joshua Buatsi-Willy Hutchinson maçının ön kartında yer aldı. Uzun süredir biseps sakatlığı nedeniyle ringlerden uzak kalan Miller, 24 yaşındaki rakibi Powar'ın baskısına kontra yumruklarla karşılık verdi.

İLK MUAYENENİN ARDINDAN MAÇIN DEVAMINA İZİN VERİLDİ

Karşılaşmanın yedinci raundunda yaşanan kazara kafa çarpışmasının ardından Miller'ın sol kaşının üzerinde büyük bir şişlik oluştu, sağ gözünün üst kısmında ise yarılma meydana geldi. Dokuzuncu raundda alnının diğer tarafında da ikinci bir hematom oluştu.

Doktorun ilk muayenesinin ardından karşılaşmanın devam etmesine izin verildi. Acı çekmesine rağmen Miller da maçın durdurulmaması yönünde ısrarcı oldu. Ancak 10. raundda boksörü yeniden kontrol eden doktor, hakem Mark Lyson'a karşılaşmayı bitirmesini tavsiye etti. Bunun üzerine mücadele durduruldu.

ŞAMPİYONLUK PUANLARLA BELİRLENDİ

Miller'ın yaralanmalarının yumruklardan değil, kazara yaşanan kafa çarpışmasından kaynaklanması nedeniyle maçın sonucu puan kartlarına göre belirlendi.

Gully Powar, hakemlerin 96-95, 97-95 ve 96-94'lük puanlarıyla teknik oy birliğiyle galip ilan edildi. Bu sonuçla Powar, Britanya tüy sıklet şampiyonluğunu kazandı.

“ŞİMDİYE KADAR GÖRDÜĞÜM EN KÖTÜSÜ BU”

Karşılaşma sırasında Miller'ın yaralanmaları, yorumcuların da tepkisini çekti. DAZN sunucusu Ade Oladipo, boksörün alnındaki şişlikleri değerlendirerek, “Boksta birçok hematom gördüm ama bu, şimdiye kadar gördüğüm en kötülerinden biri” dedi.

Eski dünya şampiyonu Carl Frampton da Miller'ın durumuna dikkat çekerek, “Şimdiye kadar gördüğüm en kötüsü bu” ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada da maçın daha erken durdurulması gerektiği yönünde yorumlar yapıldı. Bir kullanıcı, “Doktorun ilk muayenede maçı durdurması gerekirdi, bu yaralanmalar korkunç görünüyor” ifadelerini kullandı. Başka kullanıcılar ise Miller'ın köşesinin ve doktorun daha erken müdahalede bulunmamasını eleştirdi.