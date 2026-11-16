Babasının sağlık sorunları nedeniyle İstanbul Maslak'taki restoranını geçici olarak kapatan Esra Tokelli, beklenen haberi duyurdu. Babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini açıklayan ünlü şef, Şampiyon Lezzetler'in yeniden açılacağı tarihi de paylaştı.

MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluk elde ederek adını geniş kitlelere duyuran Esra Tokelli, geçtiğimiz ay restoranını geçici olarak kapatma kararıyla gündeme gelmişti. İstanbul Maslak'ta hizmet veren Şampiyon Lezzetler'in faaliyetlerine babasının sağlık sorunları nedeniyle ara veren Tokelli'den sevindiren haber geldi.

Ailesine zaman ayırmak için bir süredir restoranını kapalı tutan ünlü şef, hem babasının sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri hem de restoranının geleceğini açıkladı.

BABASININ SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Esra Tokelli, ekim ayının ortalarında yaptığı açıklamada babasının sağlık sorunları yaşadığını duyurmuştu. Bu süreçte ailesinin yanında olmak istediğini belirten MasterChef şampiyonu, restoranını kısa süreliğine kapatacağını açıklamıştı.

Tokelli, o dönem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Babamın sağlık durumu nedeniyle bu süreçte onun yanında olmak ve aileme zaman ayırmak istiyorum. Bu sebeple dükkânımıza kısa bir süreliğine ara vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık bir aylık aranın ardından yeniden açıklama yapan Tokelli, babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini belirtti. Kendisine destek olan takipçilerine teşekkür eden ünlü şef, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Güzel dilekleriniz ve dualarınızla babamın sağlık durumu çok şükür iyiye gitti. Bu süreçte yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz, desteğinizi ve sevginizi esirgemediğiniz için hepinize gönülden teşekkür ederim."

ŞAMPİYON LEZZETLER YENİDEN AÇILIYOR

Babasının sağlık durumundaki olumlu gelişmenin ardından restoranını yeniden açma kararı alan Esra Tokelli, takipçilerine müjdeli haberi de verdi.

Ünlü şef, açıklamasının devamında, "Şimdi yeniden aynı sofrada buluşma, güzel lezzetleri paylaşma zamanı… Şampiyon Lezzetler'i pazartesi günü yeniden açıyoruz" ifadelerini kullandı.

Böylece Tokelli'nin ailevi nedenlerle ara verdiği restoran faaliyetleri yeniden başlayacak.