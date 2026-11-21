21 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla kamu kurumlarında üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. Dört isim görevden alınırken üç isim yeni görevlere atandı.

21 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarının üst düzey yönetim kadrolarında değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlar kapsamında 4 isim görevden alınırken, 3 isim yeni görevlere atandı.

4 İSİM GÖREVDEN ALINDI

Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ordu İl Müdürü Harun Tan görevden alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Ömer Alan da görevden alınan isimler arasında yer aldı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi'nin görevlerine de son verildi.

3 İSME YENİ GÖREV

Kararlar kapsamında boşalan bazı üst düzey görevlere yeni atamalar gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğüne, Mekânsal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir atandı.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürlüğüne ise Dursun Baştürk getirildi.

Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Mustafa Çankaya atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararlar, 21 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.