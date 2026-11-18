Rekabet Kurumu, PlayStation'ın üreticisi Sony hakkında dijital oyun satışlarındaki komisyon oranları ve alternatif satış kanallarına yönelik uygulamaları nedeniyle soruşturma başlattı. İncelemede, dijital oyunların kutulu sürümlerden daha pahalı satılmasının nedenleri de araştırılacak.

AA- Rekabet Kurumu, PlayStation'ın üreticisi Sony hakkında dijital oyun ve oyun içi içerik satışlarına yönelik uygulamaları nedeniyle soruşturma başlattı. Şirketin yüksek komisyonlarla oyun fiyatlarını artırıp artırmadığı ve kendi mağazası dışındaki satış kanallarını kısıtlayıp kısıtlamadığı incelenecek.

DİJİTAL VE KUTULU OYUNLAR ARASINDAKİ FİYAT FARKI İNCELENECEK

İncelemenin önemli başlıklarından birini PlayStation'ın dijital mağazasında uygulanan komisyon oranları oluşturuyor. Kurum, Sony'nin dijital oyun satışlarından aldığı komisyonların aşırı düzeyde olup olmadığını ve bu oranların oyun fiyatlarına nasıl yansıdığını değerlendirecek.

Bazı oyunların dijital sürümlerinin fiziksel kutulu versiyonlarından daha yüksek fiyatlarla satılması da araştırılacak konular arasında yer alıyor.

ALTERNATİF SATIŞ KANALLARINA KISITLAMA İDDİASI ARAŞTIRILACAK

Soruşturmanın diğer ayağında, dijital oyunların ve oyun içi içeriklerin Sony'nin kendi mağazası dışındaki platformlarda satışının kısıtlanıp kısıtlanmadığı incelenecek. Alternatif mağazaların pazara girişinin engellenip engellenmediği de değerlendirilecek.

Oyun geliştiricileri ve yayıncılarına yönelik olası kısıtlamalar da soruşturma kapsamında bulunuyor. Sony'nin oyun üreticilerinin alternatif satış kanallarını kullanmasını zorlaştırıp zorlaştırmadığı ve oyuncuların daha uygun fiyatlı seçeneklere erişimini engelleyip engellemediği araştırılacak.

SONY HAKKINDA YAPTIRIM UYGULANABİLİR

Soruşturma sonucunda rekabet ihlali tespit edilmesi halinde Sony hakkında yaptırım uygulanması gündeme gelebilecek.

Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatılması, şirketin rekabet kurallarını ihlal ettiğinin kesinleştiği anlamına gelmiyor. İnceleme sonucunda elde edilecek bulgular doğrultusunda nihai karar verilecek.