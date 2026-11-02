Real Madrid formasıyla 125. resmi maçına çıkan Arda Güler, eski kulübü Fenerbahçe'ye bir kez daha kazandırdı. Milli futbolcunun ulaştığı maç sayısıyla transfer sözleşmesindeki son bonus maddesi devreye girdi ve sarı-lacivertlilerin toplam geliri 30 milyon euroya yükseldi.

Fenerbahçe altyapısından yetişerek 2023 yılında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol ekibindeki kariyeriyle eski kulübüne ekonomik katkı sağlamayı sürdürüyor.

Real Madrid formasıyla 125. resmi karşılaşmasına çıkan milli futbolcu, transfer anlaşmasında yer alan performans bonuslarından sonuncusunun da gerçekleşmesini sağladı. Böylece Fenerbahçe, 2 milyon euroluk ek ödeme almaya hak kazandı.

TRANSFERDEKİ BONUSLARIN TAMAMI TAMAMLANDI

Fenerbahçe ile Real Madrid arasında 2023 yılında yapılan anlaşmaya göre İspanyol ekibi, Arda Güler için 20 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi kabul etmişti. Anlaşmada ayrıca futbolcunun performansına bağlı olarak 10 milyon euroya kadar bonus ödemesi yapılması kararlaştırılmıştı.

Sözleşmedeki madde kapsamında Arda Güler'in her 25 resmi maçlık barajı aşmasıyla Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonus ödenmesi öngörülüyordu. Milli futbolcunun 125 maç barajına ulaşmasıyla son bonus da devreye girdi.

Bu gelişmeyle birlikte Fenerbahçe'nin Arda Güler transferinden elde ettiği toplam gelir 30 milyon euroya ulaştı. Böylece sözleşmede belirlenen 10 milyon euroluk bonus paketinin tamamı gerçekleşmiş oldu.

FENERBAHÇE'NİN YÜZDE 20'LİK HAKKI DEVAM EDİYOR

Arda Güler transferinde Fenerbahçe'nin elde edebileceği gelir bonuslarla sınırlı değil. Sarı-lacivertli kulübün, milli futbolcunun Real Madrid'den başka bir takıma transfer olması durumunda da kazanç elde etmesini sağlayan bir sözleşme maddesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamaya göre Arda Güler'in ileride başka bir kulübe transfer olması halinde Real Madrid'in elde edeceği transfer bedelinin yüzde 20'si sarı-lacivertlilere ödenecek.

Böylece Arda Güler'in Real Madrid'deki kariyerini sürdürmesi, eski kulübü Fenerbahçe açısından hem sportif hem de ekonomik gelişmelerle yakından takip edilmeye devam ediyor.