Rakamlar ve arşivler bakın ne diyor?

Mademki bazı arkadaşlar:

“Keşke” diye başlıyor…

Mademki bazı kardeşler:

“Kılıçdaroğlu aday olmasaydı Erdoğan kaybederdi” diye ahkâm kesiyor…

O halde…

Ben de…

Rakamların diliyle yapayım analizimi…

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin 14 Mayıs’ta yapılan ilk turunda:

Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52’sini…

Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88’ini aldı…

Katılım oranı 87,04 idi…

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28 Mayıs’ta yapılan ikinci turda ise…

Erdoğan yüzde 52,18…

Kılıçdaroğlu yüzde 47,82 oy aldı…

Katılım oranı:

Yüzde 84.15’te kaldı…

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İki aday da ikinci turda oylarını %3 arttırdı…

Yani:

Oğan + İnce’nin 6 puanlık oyunu eşit oranda paylaşmış oldular…

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İşin ilginci…

Katılım oranı 87,04 ilk turda Kılıçdaroğlu büyük şehirlerde:

Erdoğan’dan daha fazla oy almıştı…

İkinci turda o illerde katılım oranı düştüğü…

Ve sandığa gitmeyenler (Neredeyse tamamı) CHP’li olduğu için…

Kemal Bey kaybetti…

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Meselâ:

İlk turda yüzde 90,8 katılım oranı olan İstanbul’da ikinci turda katılım oranı:

Yüzde 87,1 idi…

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Ankara’da ilk turda yüzde 91,5 olan katılım oranı…

İkinci turda yüzde 87,7’ye düştü…

★

İzmir’de ilk turda katılım oranı %90,26…

İkinci turda: %87,23…

Devam edeyim…

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Adana’da ilk turda katılım oranı %87,58…

İkinci turda: %84,69…

Antalya’da ilk turda katılım oranı %89,35…

İkinci turda: %85.73…

Balıkesir’de ilk turda katılım oranı %91,18…

İkinci turda: %88,31…

Bursa ilk turda katılım oranı %90,92…

İkinci turda: %87,46…

Diyarbakır ilk turda katılım oranı %81,70…

İkinci turda: %75,90…

Eskişehir’de ilk turda katılım oranı %90,84…

İkinci turda %87,65…

Mersin’de ilk turda katılım oranı %89,42…

İkinci turda: %86,31…

★

Sözümün özü canlarım…

Örneklersem…

Yastık altında parası var (CHP)…

Ama…

O parayı çıkarıp ev için harcamayan…

Ya da harcatmayanlar (CHP’li kanaat önderleri, politikacılar, seçmenler…).

Eldeki para harcamalarına yetmeyince…

“Bana niye para vermiyorsunuz?” diyerek:

Komşularına (HDP ve diğer 5 parti genel başkanlarına) kızıyor…



Günün sözü

“Tecrübe, insanların hatalarına verdikleri isimdir…”

George Bernard Shaw

Seçimi kaybettirenler

Canlarım…

2002 seçimlerini düşünün…

Seçim öncesi Mecliste 56 milletvekili ile temsil edilen 1 yıllık AKP:

%34’le tek başına iktidar olurken…

O dönem Mecliste olmayan CHP sadece %19 oy alabildi…

★

Bana öfkelenebilirsiniz…

Ama…

Rakamlar ve arşivler bunu gösteriyor…

★

Yani canlarım…

Türkiye’nin gelişiminin önündeki en büyük engel…

Her türlü yolsuzluğa…

Yalana…

Sahteciliğe rağmen AKP’ye oy veren seçmen değil…

★

Türkiye’nin gelişiminin önündeki en büyük engel…

CHP’nin:

Hem elini günahta…

Ama hem de…

Canını cennette isteyen:

Klâsik…

Seküler…

Milliyetçi…

Ve…

Kökten laikçi:

Eski/yeni politikacı…

Klâsik CHP’li gazeteci…

Klâsik CHP’li kanaat önderi…

Ve…

Klâsik CHP’li akademisyenidir…

★

Yani…

Kemal Kılıçdaroğlu seçim kaybetmedi…

Klâsik CHP’li eski/yeni politikacı…

Klâsik CHP’li gazeteci…

Klâsik CHP’li kanaat önderi…

Ve…

Klâsik CHP’li akademisyen…

Klâsik CHP seçmeninin sandığa gitmesini engelledi…

Ve seçimi:

Kemal Kılıçdaroğlu’na kaybettirdi…

Muşuz gibi yapsak

Dünyanın gelmiş geçmiş en başarılı aktrislerinden biri olan Sarah Bernhardt:

“Ben kendimin dublörüyüm… Tiyatroda veya tiyatronun dışında daima rol yapıyorum” diyordu…

★

Bir sahne sanatçısının sahnede rol yapması doğal olanı…

O nedenle hiç kimse Sarah Bernhardt’a:

“Hadi oradan yalancı” demedi…

Diyemedi…

★

Peki…

Tiyatronun dışında da rol yaptığını söylemesine ne demeli?..

Dostları meselâ…

“Ne diyorsun Sarah?.. Bize de mi oynuyorsun yoksa?” deyip sitem etmişler midir?..

★

Canlarım…

Neredeyse hayatının her anını turnelerde ve sahnelerde geçiren bu muhteşem kadının bir bacağı kesildiğinde:

80 yaşındaydı…

Ve…

★

Hayranları onu…

Tek bacağı ve 80 yaşındaki haliyle sahnede:

Bir genç kadını izlermiş gibi hayranlıkla seyrediyorlardı…

Çünkü Bernhardt:

İki bacağı da yerinde bir genç kadın gibiydi sahnede…

★

Beni romantik bulacaksınız biliyorum ama…

“Acaba” diyorum…

Her 100 kişiden 48’imiz…

Demokratik bir ülkede yaşıyormuşuz gibi yapsak:

Daha mutlu olmaz mıyız?..

Dünün tweeti

Kasım GÜMÜŞ

@kasimgumuss

Benim okumam böyle. İktidar 20 yıl boyunca kendine yeni bir millet yaratmaya çalıştı ve bir parça da başarılı oldu. Bundan sonra da aynı siyasetine devam edecektir. Ve sonunda ümmet temelli bir millet yaratarak hilafet ilan etmeye çalışacaktır.

Fantezi yaptığımı sanmayın!

Alkışlar

Cumhuriyetin 100. yılında Galatasaray’ın 23. kez şampiyon olması…

Kulübün taraftarları için.

Çok anlamlı…

Çok güzel…

Tebrik ederim…

★

Ancak…

Ve unutmayalım ki…

Her tür spor:

Barıştır…

Dostluktur…

Uzlaşmadır…

★

Umarım siyasetimiz ve siyasetçimiz de bir gün gelir mesleğini:

Spor anlayışıyla yapar…