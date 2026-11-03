Ticaret Bakanlığı, bir markaya ait ahşap çocuk denge bisikletinde boğulma ve mekanik yaralanma riski belirledi. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, satışta bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı, çocukların kullanımına sunulan ürünlere yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan incelemelerde, bir oyuncak markasına ait ahşap çocuk denge bisikletinin güvenlik açısından risk taşıdığı belirlendi.

AHŞAP DENGE BİSİKLETİNDE İKİ AYRI TEHLİKE

Bakanlık ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, söz konusu üründe boğulma ve mekanik yaralanma riski tespit edildi. Çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilen denge bisikleti hakkında yaptırım uygulandı.

Ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, piyasada bulunan mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verildi.

KARARI BEKİR KAPLAN DUYURDU

Alınan kararı Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Çocukların güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Kaplan, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Kaplan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çocuklarımızın güvenliği, kırmızı çizgimizdir. Güvensiz olduğu tespit edilen oyuncak, piyasadan toplatılıyor.

Ticaret Bakanlığımızca gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında, bir oyuncak markasının çocuk bisikletinin, boğulma ve mekanik yaralanma riski taşıdığı tespit edildi.

Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünün piyasaya arzı yasaklanırken, ürünün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Çocuklarımızın güvenliği için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, güvensiz ürünlere karşı gerekli tüm tedbirleri alıyoruz.”

GÜVENSİZ ÜRÜNLER NASIL SORGULANIR?

Ticaret Bakanlığı, güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgileri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Vatandaşlar, gubis.ticaret.gov.tr adresini ziyaret ederek toplatma ve piyasaya arz yasağı kararlarına konu olan ürünleri inceleyebiliyor.