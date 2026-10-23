Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile anlaşmaya hazır olduklarını, geçici ateşkes yerine iki ülkenin güvenliğini sağlayacak kalıcı bir barış hedeflediklerini söyledi. Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüşmesinde üçlü temasların yeniden başlatılması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada Ukrayna ile anlaşmaya hazır olduklarını söyledi. Putin, hedeflerinin çatışmaları geçici süreyle durdurmak değil, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın güvenliğini sağlayacak kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşmak olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile St. Petersburg'da yaptığı görüşmeye değinen Putin, üçlü temasların yeniden başlatılması konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Görüşmelerde, barışın ardından iki ülkenin güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra Avrupa güvenlik mimarisinin de ele alınacağını kaydetti.

KONTROL ALTINDAKİ BÖLGELER İÇİN RUS TOPRAĞI İDDİASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin toprak kaybını kabullenmeye hazır olduğuna yönelik beyanlarını yorumlayan Putin, Rusya'nın kontrolüne geçen bölgelerin tarihsel olarak Rus toprağı olduğunu ileri sürdü.

Bu bölgelerde yaşayanların sandığa giderek önce bağımsızlık, ardından Rusya ile birleşme yönünde tercih kullandığını savunan Putin, bu nedenle toprak kaybından söz etmenin doğru olmadığını söyledi.

AVRUPA'YA VE KİEV'E SUÇLAMALAR

Avrupa ülkelerindeki Rusya karşıtı söylemleri “siyasi şizofreni” olarak nitelendiren Putin, Rusya'yı cephede stratejik yenilgiye uğratmanın gerçekçi olmadığını savundu.

Kiev yönetiminin vatandaşlarını sokaklardan toplayıp zorla cepheye gönderdiğini ve bunun ordunun motivasyonunu düşürdüğünü iddia eden Putin, Ruslar ile Ukraynalıların esasen tek bir halk olduğunu öne sürdü. Putin, “özel askeri operasyon” olarak adlandırdığı harekâtın bütün hedeflerine ulaşacağını da söyledi.