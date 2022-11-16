Prostat ameliyatı cinsel yaşamı nasıl etkiler?

İleri yaştaki erkekler prostat ameliyatı sonrası cinsel yaşamlarında ne gibi farklılıklar olacağını merak eder. İşte yanıtı…

Bu operasyonla cinsellik biter mi?

SORU:

54 yaşındayım. Babamı da prostat kan­serinden kaybettim. Benim de iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olmam gerekiyor. Ameliyatla cinsel ha­yatım tümüyle biter mi? R.E./İstanbul

CEVAP:

Sorunuz üroloji uzmanlık alanına girmekle birlikte elimden geldiğince bilgilendirme­ye çalışayım Prostat mesanenin altında kestane büyüklüğünde bir organdır. Birçok işlevi vardır. İdrar kontrolünü sağlama, meni sıvısı üreterek spermi zenginleştir­me ve boşalmaya yardımcı olma bunlar­dan bazılarıdır. Bu organdaki sorunlar cinsel işlevleri doğrudan etkiler. Prostat ameliyatından sonra cinsel hazda azalma, uyarılma ve boşalma sorunları gelişebili­yor. Ameliyatın sonucu hastalığın ilerleme seviyesi, yapılan ameliyatın niteliği, yapan uzmanın deneyimi gibi birçok kritere göre değişebiliyor. Sizin durumunuzda ailede de böyle bir genetik yatkınlık varsa doktoru­nuzun önerilerini dikkate almanız gerekir. Cinsellik yalnızca penis vajina birlikteliğin­den ibaret bir eylem değil, istek ve arzuyla ve tüm bedenle yaşanan paylaşımlardan oluşur. Bir erkek tüm bedeniyle sevişir, bakışıyla, öpüşüyle, dokunuşuyla, konuş­masıyla eşini uyarabilir ve haz verebilir.

Ben de haz almak için ne yapabilirim?

SORU:

Bir yıldır evli bir kadınım. Eşim için cinsellik ne kadar kısa sürerse o kadar iyi. Cinsel ilişkiniz 3 dakikayı geçmiyor, o boşalınca bitiyor, ben ne olduğunu anlamadan öylece kalıyorum. Sorunca ‘erkekler böyledir, alışman lazım’ diyor. Peki ben haz almak için ne yapmalıyım? E.D./Bursa

CEVAP:

Cinsel birliktelik yalnızca üreme amacıy­la yapılıyorsa uzun süreli seks yapmanın üremeye ekstra bir kazancı yoktur. Günü­müz Dünya’sında genitallerle sınırlı böyle bir cinsellik anlayışının yerini haz odaklı bir cinsellik almıştır. Sizin durumunuzda eşinizin böyle bir inanca sahip olduğu ya da öyle görünmek istediği anlaşılıyor. Bu doğru değildir, cinsel ilişkiden kadınların da erkekler kadar haz almaya hakkı vardır. Eşinizle konuşarak hoşnutsuzluğunuzu dile getirebilir, yaşadığınız cinselliğin normal ol­madığını, böyle bir cinsellik yaşamak iste­mediğinizi söyleyebilirsiniz. Cinsel sorunlar tedavi edilebilir sorunlardır, eğer böyle bir durum varsa birlikte bir uzmandan destek alma konusunda öneride bulunabilirsiniz.

Eşimle eskisi gibi olabilir miyiz?

SORU:

37 yaşındayım, ilk çocuktan sonra eşime karşı cinsel isteğim azaldı. Eşim bu durumu yakın arkadaşlarıyla paylaşmış. Bu olaydan sonra ona karşı hiçbir şey hissetmez oldum. İlişkimiz eskisi gibi olur mu? H.T./Trabzon

CEVAP:

Evlilik ilişki çok özel bir ilişkidir ve kendi içinde kuralları olan bir kurumdur. Bu kuralların başında mahremiyet gelir. Mahremiyet, karı-koca arasında cinsel sorunlar, maddi sıkıntılar, hastalıklar ve anlaşmazlıklar gibi çifti ilgilendiren hiçbir şeyi üçüncü kişilerle paylaşmamaktır. Buna anne- baba, kardeşler de dahildir. Özel konuların paylaşılması çift ilişkisinde ciddi güven sorununa ve bunun sonucu eşlerin birbirlerinden uzaklaşmalarına neden olur. Bu uzaklaşmanın etkilediği ilk alan cinsel yaşamdır. Böyle bir durumda eşler cinsel sorundan önce aralarındaki güven sorununu aşmalıdır.