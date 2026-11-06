İngiltere Prensi Harry, Sunnybrook Gaziler Merkezi’ni ziyaretinde tanıştığı gazi Ed Marshall’ın bağış toplamak için 100 yaşında paraşütle bir uçaktan atladığını öğrenince etkilendi. “Ben de yaparım” diye Marshall’la iddiaya giren Prens Harry, sözünü tuttu. Bir uçaktan tandem atlayış yapan prens, İngilizleri gaziler merkezine bağış yapmaya çağırdı.

İngiltere Prensi Harry, Kanada’da tanıştığı 102 yaşındaki İkinci Dünya Savaşı gazisi Ed Marshall’a verdiği sözü tuttu. Marshall’ın 100’üncü yaş gününde yardım amacıyla paraşütle atladığını öğrenince kendisinin de atlayacağını söyleyen Harry, 25 Eylül’de Toronto’da düzenlenen etkinlikte uçaktan atladı. Gazinin sağlık durumu nedeniyle atlayışa katılamadığı etkinlikte onun yerine torunu Bailey Fullan yer aldı.

102 YAŞINDAKİ GAZİNİN HİKÂYESİNDEN ETKİLENDİ

Prens Harry, geçen yıl kasım ayında Kanada’daki Sunnybrook Gaziler Merkezi’ni ziyareti sırasında İkinci Dünya Savaşı gazisi Ed Marshall ile tanıştı. İkinci Dünya Savaşı’nda paraşütçü olarak görev yapan Marshall, 100’üncü yaş gününde çocuk hastanesi yararına gerçekleştirdiği paraşüt atlayışını anlatarak Harry’ye fotoğraflarını gösterdi.

Marshall’ın cesaretinden etkilenen Harry, onunla birlikte paraşütle atlama sözü verdi. İkili, bu atlayışın Kanada’daki asker ve gazilere destek veren kuruluşlar yararına düzenlenmesi konusunda anlaştı.

GAZİNİN YERİNE TORUNU ATLADI

Verilen söz, 25 Eylül’de Toronto yakınlarındaki Cookstown’da düzenlenen yardım etkinliğinde yerine getirildi. Ancak 102 yaşındaki Marshall, sağlık durumu nedeniyle atlayış yapamadı. Onun yerine torunu Bailey Fullan paraşütle atladı. Marshall ise atlayış ekibine uçakta eşlik ederek torununu ve Prens Harry’yi havadan destekledi.

Harry’ye atlayışta Kanada Silahlı Kuvvetleri gazisi Jeremy Blair ve Sunnybrook’un yöneticisi Dr. Andy Smith de eşlik etti. Güvenli şekilde yere inen Prens Harry’nin ardından yere eğilerek zemini öptüğü ve eşi Meghan Markle’ı aradığı da aktarıldı.

BAĞIŞ ÇAĞRISI YAPTI

Etkinlik, Kanada’daki gazilere ve askerî topluluğa destek sağlayan Sunnybrook Vakfı ile True Patriot Love Vakfı yararına gerçekleştirildi. Prens Harry, atlayışın ardından yaptığı açıklamada organizasyona teşekkür ederek Ed Marshall ve ailesine özel olarak minnettarlığını dile getirdi.

Harry, 102 yaşındaki bir gaziyi hayal kırıklığına uğratamayacağını belirterek verdiği sözü yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Organizasyon yetkilileri de etkinliğin, gazilere destek olmak ve bağış toplamak amacıyla düzenlendiğini bildirdi.