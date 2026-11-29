İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı personel düzenlemesiyle, dinlenme günlerinde ek göreve çağrılan polislere fazla çalışma ücreti ödenmesi ve mesai sürelerine yasal üst sınır getirilmesi planlanıyor. Maliye Bakanlığı'nın değerlendirmesindeki paket; terfi, tayin, mali haklar ve teşkilatın idari yapısına ilişkin değişiklikleri de kapsıyor.

Polislerin dinlenme günlerinde çağrıldıkları ek görevler için fazla çalışma ücreti alması, haftalık ve aylık mesai sürelerine de yasal üst sınır getirilmesi planlanıyor. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı personel düzenlemesi, Maliye Bakanlığı'nın değerlendirmesinde bulunuyor.

Emniyet Teşkilatı'nın 1937 tarihli kanununda değişiklikler öngörüyor. Mesleğe girişten emekliliğe kadar uzanan çalışma; mesai saatleri, terfi, tayin ve mali hakların yanı sıra teşkilatın idari yapısını da kapsıyor.

EK GÖREVİN SÜRESİNE GÖRE ÖDEME PLANI

Düzenlemeyle, dinlenme günlerinde futbol müsabakası, miting, toplumsal olay ve bayram tedbirleri gibi nedenlerle göreve çağrılan polislere fazla çalışma ücreti ödenmesi amaçlanıyor.

Fiilen yapılan ilave görevlerin dijital ve resmi olarak kaydedilmesi, ödemelerin görev süresi üzerinden hesaplanması öngörülüyor. Gece mesaileri ve resmi tatil görevleri için farklı ücretlendirme ölçütleri de planlanıyor.

Emniyette dört gruplu çalışma modeline geçiş kapsamında 12-36 sistemi, 55 ilde tamamen, 20 ilde ise kısmen uygulanıyor. Hazırlanan düzenlemeyle haftalık ve aylık çalışma sürelerine net bir yasal üst sınır konulması hedefleniyor. Olağanüstü güvenlik durumları dışında personelin dinlenme sürelerinin kesintiye uğratılmaması da amaçlanıyor.

TERFİ VE TAYİN ÖLÇÜTLERİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Polis amirlerinin yükselme ve terfi sisteminde kıdem, mesleki başarı, eğitim düzeyi, uzmanlık alanı ve saha tecrübesinin puanlamadaki ağırlığının yeniden belirlenmesi planlanıyor. Kadro yetersizliği nedeniyle terfi alamayan personelin durumuna yönelik çözümler de hazırlanıyor.

Atama ve yer değiştirmelerde zorunlu bölge hizmeti, görev puanları, şark hizmeti süreleri ile eş ve sağlık mazeretine dayalı tayinlerin yeniden düzenlenmesi öngörülüyor. Çocukların eğitim durumunun ve aile bütünlüğünün atamalarda daha fazla dikkate alınması, görev yerlerinin önceden öngörülebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Siber suçlarla mücadele, dijital delil inceleme, kriminal araştırmalar ve mali suçlar gibi ihtisas alanlarında yetişen personelin doğrudan kendi uzmanlık birimlerinde istihdam edilmesi planlanıyor. Bu görevler için farklı mali haklar tanınması da paketin kapsamında bulunuyor.

BAŞKANLIK STATÜSÜ İÇİN HUKUKİ ALTYAPI HAZIRLIĞI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başkanlık statüsüne geçirilmesine yönelik hukuki altyapı da hazırlanıyor. Bu değişiklikle teşkilatın idari yapılanmasının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmesi, ihtiyaç duyulan birimlerin kurulması ve mevcut birimlerin yeniden yapılandırılması amaçlanıyor.

Paketin hedefleri arasında, ağır ve travmatik olaylarda görev alan polislerin düzenli takibi ile psikolojik destek hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması da yer alıyor. Mesleki tükenmişliği önlemeye yönelik koruyucu mekanizmalar kurulması öngörülüyor.

Emniyet bünyesinde çalışan teknik ve sivil personelin mali haklarının iyileştirilmesi de hazırlanan düzenleme kapsamında bulunuyor.