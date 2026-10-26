Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Sıcaklıkların 15 dereceye kadar çakılacağı mega kentte sel riskine karşı uyarı yapılırken, Ege ve Akdeniz'de sarı ve turuncu kodlu alarmlar verildi.

AA- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), salı günü İstanbul başta olmak üzere batı illerinde beklenen kuvvetli yağışlar için sel ve su baskını uyarısı yaptı. İstanbul'da hava sıcaklığının salı günü 15 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yeni haftada yurdun batı kesimlerinden başlayarak hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri beklendiğini bildirdi. Batı kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

SALI GÜNÜ HANGİ İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?

Macit'in verdiği bilgiye göre salı günü Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevreleri, İzmir'in güneyi, Antalya ve Muğla çevreleri ile Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Çarşamba günü de Antalya ve Muğla çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Macit, “Vatandaşlarımızdan sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 15 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

İstanbul'da pazartesi ve çarşamba günü yağış beklenmediğini belirten Macit, salı gününe ilişkin şu uyarıyı yaptı:

“İstanbul'da salı günü beklediğimiz yağışların kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Sel ve su baskınları yaşanabilir. Vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Hava sıcaklığı da salı günü 15 dereceye kadar düşecek, sonraki günlerde ise 19 derece civarında olacak.”

Ankara'da ise salı gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Macit, başkentte sıcaklıkların azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.

İKİ İLE TURUNCU, ÜÇ İLE SARI KODLU UYARI

Pazartesi günü Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de yağışların etkili olacağını belirten Macit; İzmir, Muğla, Aydın ve Antalya'nın batı kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini aktardı. Muğla ve Aydın çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli sağanak nedeniyle Aydın ve Muğla için turuncu, Antalya, Denizli ve İzmir için sarı kodlu uyarı yaptı.