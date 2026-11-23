Terör örgütü PKK/KCK, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk alanında 14 barınma alanını daha boşalttı. Millî Savunma Bakanlığı, söz konusu mağara ve sığınaklara yönelik çalışma gerçekleştirerek bu alanları kullanılamaz duruma getirdi.

Irak’ın kuzeyinde çatışma riskini azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında yeni bir aşamaya geçildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/KCK tarafından 8 Ekim 2026 tarihinde Metina bölgesinin Baze kesiminde boşaltılan Hebat, Yajk, Sabri ve Sason adlı dört barınma alanının ardından bu kez Hakurk bölgesinde çalışma yürütüldü.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan çalışma kapsamında Hakurk bölgesindeki mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Sahada yaşanan olumlu gelişmeler hem sürecin ilk ve en önemli safhalarından silahsızlanma aşamasının tamamlanmasında kaydedilen ilerlemeyi ülke kamuoyuna göstermekte hem de bölge ülkelerinin ulusal güvenlik ve siyasi istikrarına katkıda bulunmaktadır.

Bugüne kadar birçok kritik eşiğin aşıldığı, gerçekçi ve hassas bir anlayışla yürütülen sürecin selâmeti, sahadaki çalışmalardan gelen somut, doğrulanabilir ve aynı zamanda sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik iradenin tezahürü olarak görülebilecek bu tür gelişmelere dayanmaktadır.

Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun uyarınca faaliyetlerine başlayan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ve bu Kurula bağlı çalışan alt komisyonların sürekli takibindeki her müspet gelişme süreci, ülkeye Kanunun belirlediği şartlarda dönecek kişilerin toplumla bütünleşmeleri amacına bir adım daha yaklaştırmaktadır.

Demokrasi, kapsayıcılık ve uzlaşı ilkeleri etrafında şekillenecek toplumsal uyum süreci, önceden yeterince yararlanılamayan güçlü insan potansiyelinin topluma kazandırılmasına ve geçmişte başka alanlarda sarf edilen büyük bir ekonomik kaynağın ülkemizin refahına ve aydınlık yarınlarına seferber edilmesine imkân sağlayacaktır."