İstanbul Bebek'teki Boğaz manzaralı dairesiyle uzun süredir gündemden düşmeyen Pınar Altuğ, evini bu kez gerçekten sattı. Yılın başında satış iddialarını yalanlayan ünlü oyuncunun dairesini 85 milyon TL'ye elden çıkardığı öne sürüldü.

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ'un İstanbul Bebek'te bulunan dairesi, yıllardır emlak gündeminde yer alıyordu. Yılın başında evini 2,5 milyon dolara sattığı iddia edilen Altuğ, bu haberleri yalanlamıştı. Ancak ünlü oyuncunun Boğaz manzaralı dairesini bu kez gerçekten sattığı öğrenildi.

BEBEK'TEKİ DAİRESİNİ 85 MİLYON TL'YE SATTI

Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un köşesinde aktardığı bilgilere göre Pınar Altuğ, Bebek'te ünlü bir mekanın üst katında bulunan dairesini 85 milyon TL'ye sattı.

Yılın başında gündeme gelen 2,5 milyon dolarlık satış iddiasını reddeden Altuğ'un, bu kez evini yaklaşık 1,7 milyon dolara elden çıkardığı belirtildi.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE EVİNDEN TAŞINMIŞTI

Pınar Altuğ, kızı Su'nun doğumunun ardından dairesinin bulunduğu mekandan gelen gürültü nedeniyle rahatsızlık yaşamıştı. Sorunun çözülmesi için hukuki yollara başvuran oyuncu, istediği sonucu alamayınca yıllar önce evinden taşınmıştı.

Bebek'teki Boğaz manzaralı daire, uzun yıllar boyunca satış iddialarıyla gündeme gelmişti. Altuğ'un evi elden çıkarmasının ardından satıştan elde ettiği geliri nasıl değerlendireceği de merak konusu oldu.