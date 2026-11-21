Peru'nun Junin bölgesinde, yerin 108 kilometre derinliğinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başkent Lima bölgesinde de hissedilen sarsıntının ardından ilk açıklamalara göre can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

Peru'nun Junin bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Junin bölgesine bağlı Carhuamayo yerleşiminin 9 kilometre kuzeydoğusu olduğunu bildirdi.

Yerin 108 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, merkez üssü Junin'in yanı sıra başkent Lima'nın da bulunduğu çevre bölgelerde hissedildi.

CAN KAYBI VE HASAR BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından açıklama yapan Peru Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (INDECI), şu ana kadar sarsıntı nedeniyle herhangi bir can kaybı veya maddi hasar bildirilmediğini duyurdu.

Bölgede depremin yol açtığı olası etkilerin takip edildiği belirtildi.