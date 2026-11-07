Personel ücretlerinde kesintiye giden THY'nin Ocak-Eylül 2026 döneminde reklam ve tanıtıma 6 milyar 912 milyon TL harcadığı öğrenildi. Aynı dönemde yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarına sağlanan maddi menfaat ise 730 milyon TL ...

Türk Hava Yolları'nda (THY) pilot, kabin memuru ve destek personelini kapsayan ücret kesintileri tartışılmaya devam ediyor. “Hedef 12” projesi kapsamında on binlerce çalışanın kök maaş, özlük hakları, fazla mesai ve uçuş ücretlerinde yüzde 10 ila yüzde 20 arasında kesinti yapılması öngörüldü.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, sendikaların ve çalışanların tepkisine rağmen uygulamaya alınan düzenlemenin ardından personele yönelik “Ya imzala ya git” baskısı yapıldığı iddia edildi. İş güvencesini kaybetme endişesi yaşayan bazı çalışanların kesintileri kabul ettiği, düzenlemeyi kabul etmeyen bazı personelin ise işten ayrıldığı belirtildi.

THY'nin 5 Kasım 2026 tarihinde yayımlanan Ocak-Eylül 2026 dönemine ilişkin mali tabloları ise personel ücretlerindeki kesintilerle birlikte reklam, tanıtım ve üst yönetim harcamalarını yeniden gündeme taşıdı.

REKLAM VE TANITIM HARCAMALARI 6,9 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

THY'nin reklam ve tanıtım giderleri 2024 yılında 7 milyar 140 milyon lira, 2025 yılında ise 6 milyar 173 milyon lira olarak kaydedildi.

2026 yılının ilk dokuz ayında reklam ve tanıtım harcamaları 6 milyar 912 milyon liraya ulaştı. Böylece şirketin ocak-eylül dönemindeki reklam ve tanıtım giderleri, önceki iki yılın toplamlarıyla karşılaştırıldığında yüksek seviyesini korudu.

Aynı dönemde THY'nin aldığı müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri için yaptığı ödeme ise 1 milyar lira olarak açıklandı.

ÜST YÖNETİME SAĞLANAN MADDİ MENFAAT 730 MİLYON LİRA

THY'nin mali tablolarında dikkat çeken bir diğer kalem, üst yönetime sağlanan maddi menfaatler oldu.

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına 2026 yılının ocak-eylül döneminde sağladığı toplam maddi menfaat tutarının 730 milyon lira olduğu belirtildi.

Üst yönetime sağlanan maddi menfaatlerin yıllara göre dağılımı ise şöyle:

-2024: 633 milyon lira

-2025: 702 milyon lira

-2026 (Ocak-Eylül): 730 milyon lira