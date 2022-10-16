Pendik’te akaryakıt istasyonu arsası satılacak

Pendik Belediyesi, Kavakpınar bölgesinde bulunan 3.000 metrekare alanlı akaryakıt istasyonu arsasını açık artırma ile satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale 4 Kasım 2022 tarihinde Pendik Belediye Binası Encümen odasında Belediye Encümeni’nce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca “Kapalı Teklif Usulü” artırma suretiyle yapılacak. Şartname bedeli 1.000 TL olup, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden temin edilebilir.

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