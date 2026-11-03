Maydanoz, dereotu, marul ve roka gibi yeşillikler yanlış saklandığında kısa sürede solabiliyor. Alışverişten sonra yapılan küçük hazırlıklar, ürünlerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olabilir. Ancak her yeşilliğin nem ve saklama ihtiyacı aynı değil.

Pazardan veya marketten alınan yeşilliklerin kısa sürede solması, mutfakta sık karşılaşılan sorunlardan biri. Özellikle büyük demetler halinde alınan maydanoz, dereotu, nane ve roka gibi ürünlerin tamamı birkaç gün içinde tüketilemeyebiliyor. Yanlış saklama nedeniyle ürünlerin bir kısmı çöpe gidebiliyor.

Yeşilliklerin tazeliğini korumak için ilk olarak ezilmiş, sararmış ve bozulmaya başlamış yaprakların ayıklanması gerekiyor. Sağlam yaprakların bozuk olanlarla birlikte tutulması, nem ve bozulmanın diğer yapraklara yayılmasını hızlandırabiliyor.

YEŞİLLİKLERİ BUZDOLABINA KOYMADAN ÖNCE KONTROL EDİN

Yeşillikleri saklamadan önce yıkayıp yıkamama konusunda ürünün durumuna göre hareket edilmeli. Yıkanan yaprakların iyice kurutulmadan kapalı bir kaba konulması, fazla nem nedeniyle bozulmayı hızlandırabilir. Bu nedenle saklama kabına alınan ürünlerin yüzeyindeki suyun uzaklaştırılması önemli.

Kâğıt havlu veya gıdaya uygun emici bir malzeme, kap içindeki fazla nemin kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Ancak yaprakların tamamen havasız ve ıslak kalmaması gerekiyor. Saklama kabının temiz olması da ürünün daha uzun süre dayanması açısından önemli.

Marul ve roka gibi yapraklı sebzeler ile maydanoz ve dereotu gibi demet yeşilliklerin saklama koşulları farklılık gösterebilir. Bu nedenle bütün yeşillikleri aynı poşete koymak yerine türlerine göre ayırmak daha doğru olabilir. Ürünlerin buzdolabında uygun bölmede tutulması da tazeliği etkiliyor.

SOLAN YEŞİLLİKLERİ HEMEN ÇÖPE ATMAYIN

Hafifçe diriliğini kaybetmiş ancak bozulma belirtisi göstermeyen bazı yeşillikler, uygun tariflerde değerlendirilebilir. Çorba, omlet, sebzeli börek ve sos hazırlığında kullanılabilecek ürünler böylece çöpe gitmeden tüketilebilir. Ancak kötü koku, sümüksü doku veya küflenme varsa ürün tüketilmemeli.

Yeşillikleri satın alırken de ihtiyaç miktarını doğru belirlemek gerekiyor. Büyük demetlerin daha ekonomik görünmesi, tamamı tüketilemediğinde gerçek bir tasarruf sağlamayabilir. Hane halkının tüketim alışkanlığına göre alışveriş yapmak, mutfak israfını azaltabilir.

Bir başka yöntem, kısa sürede tüketilemeyecek yeşillikleri uygun tariflerde önceden değerlendirmek. Bazı otlar doğranarak yemeklerde kullanılmak üzere porsiyonlanabilir veya uygun koşullarda dondurulabilir. Ancak dondurulan yeşilliklerin dokusu değişebileceğinden bunları salata yerine pişmiş yemeklerde kullanmak daha uygun olabilir.

Mutfakta tasarruf, yalnızca ucuz ürün almakla değil, alınan gıdayı doğru saklamak ve zamanında tüketmekle de mümkün. Yeşillikleri alışverişten sonra ayıklamak, kurutmak ve uygun kaplarda saklamak küçük ama etkili bir alışkanlık olabilir.