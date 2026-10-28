Brezilya’da seçim yenilgisinin ardından hakkında soruşturmalar yürütülen Flávio Bolsonaro’nun, mahkemenin pasaportlarını teslim etme kararına rağmen ABD’ye gittiği iddia edildi. Yetkililerden henüz resmî doğrulama gelmedi.

Brezilya’da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kaybeden ve hakkında kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturmalar yürütülen Flávio Bolsonaro’nun, mahkemenin pasaportlarını teslim etme kararına rağmen ülkeyi terk ederek ABD’ye gittiği öne sürüldü. İddiaya ilişkin resmî makamlardan henüz doğrulama gelmedi.

CNN’in haberine göre Bolsonaro, Brezilya Yüksek Mahkemesinin pasaportlarını teslim etmesi yönündeki kararına rağmen ABD’ye gitti. ABD’li bir yetkilinin CNN’e yaptığı açıklamada, Bolsonaro’nun Florida’ya uçtuğunu söylediği aktarıldı.

Brezilya’daki ABD Büyükelçiliği ve Bolsonaro’nun avukatı ise konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

MAHKEME PASAPORTLARINI TESLİM ETMESİ İÇİN 24 SAAT SÜRE VERDİ

Brezilya Yüksek Mahkemesi, yürütülen soruşturmalar kapsamında Bolsonaro’ya pasaportlarını 24 saat içinde teslim etmesi talimatını verdi.

Bolsonaro’nun bu süre içinde pasaportlarını teslim etmediği, ardından Brezilya Federal Polisinin hem umuma mahsus hem de diplomatik pasaportlarını iptal ettiği bildirildi. Buna rağmen Bolsonaro’nun ülkeyi gizlice terk ederek ABD’ye gittiği iddia edildi. Ancak söz konusu iddialar henüz resmî makamlarca doğrulanmadı.

ÜLKEDEN NASIL AYRILDIĞI BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Bolsonaro, mahkeme kararının ardından ülkeyi terk etmeyi düşünmediğini açıklamıştı. Ancak pasaportlarını teslim etmesi için verilen sürenin dolmasının ardından kendisinden konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmedi.

Bolsonaro’nun yaklaşık 24 saat boyunca sosyal medya hesaplarından veya basın aracılığıyla herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Üst düzey bir Federal Polis yetkilisi, Bolsonaro’nun resmî sınır kapılarından çıkış yaptığına ilişkin herhangi bir kayda rastlanmadığını söyledi.

Bolsonaro ailesine yakın kaynaklar ise pasaport kısıtlaması yürürlüğe girmeden hemen önce ABD’ye giden bir uçağa bindiğini öne sürdü.

Arjantin basınında yer alan başka bir iddiaya göre Bolsonaro, önce kara yoluyla Arjantin’e geçti, ardından Florida’ya gitmek üzere uçağa bindi. Ancak Arjantin hükümeti bu iddiayı reddederek resmî kayıtlarda Bolsonaro’nun ülkeye giriş yaptığına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığını bildirdi.

Arjantinli yetkililer de BBC’ye yaptıkları açıklamada, hiçbir sınır kapısında Bolsonaro’nun ülkeye giriş yaptığına dair kayıt bulunmadığını belirtti.

HAKKINDA İKİ AYRI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Flávio Bolsonaro hakkında iki ayrı soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturmalardan ilki, babası Jair Bolsonaro’nun hayatını konu alan Dark Horse (Karanlık At) adlı biyografik filmin yasa dışı yollarla finanse edildiği iddialarına dayanıyor.

Brezilya basınından O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri ise Bolsonaro’nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz ile bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında da şüpheli olarak yer aldığını yazdı.

Salı günü soruşturmalara bir yenisinin eklendiği belirtildi. Yüksek Mahkeme, polise Bolsonaro’nun seçim kampanyasının yabancı kaynaklardan finanse edildiği iddialarını araştırma talimatı verdi.

Bolsonaro ise hakkındaki suçlamaların tamamını reddediyor.

SEÇİMİ KAYBETTİ, SONUCU KABUL ETMEDİ

Bolsonaro’nun ülkeyi terk ettiği yönündeki iddialar, devlet başkanlığı seçimindeki yenilgisinin ardından gündeme geldi.

4 Ekim’de yapılan ilk turda Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45,2 oy aldı. Hiçbir adayın mutlak çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

25 Ekim’de gerçekleştirilen ikinci turda Lula da Silva oyların yüzde 51,79’unu alırken Bolsonaro yüzde 48,21’de kaldı.

Yenilginin ardından seçim sonucuna itiraz eden Bolsonaro, seçimin iptal edilmesini istedi ve dezavantajlı duruma düşürüldüğünü savundu.

Seçim günü oy verme süresinin iki saat uzatılmasına da karşı çıkan Bolsonaro, kararı “kirli bir oyun” olarak nitelendirdi.

Ancak oy verme süresinin uzatılması kararının hem Bolsonaro’nun partisinin hem de Lula’nın partisinin talepleri doğrultusunda alındığı belirtildi. Bolsonaro’nun partisi ise seçim sonucunu kabul etti.