Türk vatandaşları, yeni tip çipli kimlik kartlarıyla pasaportsuz ve vizesiz Gürcistan’a seyahat edebiliyor. Ülkede bir yıla kadar kalma imkânı sunan uygulamada, çalışma ve yerleşme için ise farklı yasal koşullar uygulanıyor.

Türk vatandaşları, Türkiye'nin komşusu Gürcistan'a yeni tip çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartıyla seyahat edebiliyor. Pasaport zorunluluğu bulunmayan bu seyahatte, vize almadan ülkede bir yıla kadar kalmak mümkün.

İki ülke arasındaki uygulama, kısa süreli tatillerin yanı sıra daha uzun konaklama planlayanları da kapsıyor. Ancak kimlikle giriş ve vizesiz kalış hakkının sınırları bulunuyor.

ÇALIŞMA İZNİ SAĞLANMIYOR

Bir yıla kadar vizesiz kalabilmek, Gürcistan'da çalışma ya da süresiz yerleşme izni sağlamıyor. Ülkede çalışmayı veya kalıcı olarak yaşamayı planlayanların ilgili çalışma ve ikamet koşullarını ayrıca yerine getirmesi gerekiyor.

Turistik seyahat ile çalışma ve yerleşme süreçleri farklı yasal koşullara tabi olabiliyor. Bu nedenle iş bulmak ya da yerleşmek amacıyla gideceklerin Gürcistan'ın ilgili mevzuatını incelemesi önem taşıyor.

BATUM VE TİFLİS İKİ FARKLI ROTA

Karadeniz kıyısındaki Batum, Türkiye sınırına yakınlığıyla kara yoluyla seyahat planlayanlar için bir seçenek oluşturuyor. Şehrin sahil şeridi, yürüyüş alanları ve turistik noktaları kısa süreli tatil planlarında öne çıkıyor.

Başkent Tiflis ise tarihi yapıları, dar sokakları ve şehir yaşamıyla kültür turizmini tercih edenlere hitap ediyor. Geleneksel mimari ile modern şehir hayatının bir arada bulunduğu kent, daha uzun konaklamalar için de alternatifler sunuyor.

Seyahat öncesinde güncel giriş koşullarının kontrol edilmesi gerekiyor. Kimlik kartının geçerliliği, seyahat belgeleri ve sağlık sigortasına ilişkin kuralların önceden öğrenilmesi, sınır geçişinde yaşanabilecek sorunların önlenmesine yardımcı olabilir.