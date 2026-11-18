Yarı zamanlı çalışanların sigorta primleri, tam zamanlı çalışanlardan farklı hesaplanabiliyor. Ay içerisinde eksik bildirilen günlerin emeklilik hesabına nasıl yansıdığı ve sağlık hizmetlerinden yararlanma koşulları merak ediliyor.

Part-time çalışma modeli, özellikle öğrenciler, ek gelir elde etmek isteyenler ve esnek çalışma saatlerini tercih edenler tarafından kullanılıyor. Ancak yarı zamanlı çalışanların sigorta primlerinin nasıl hesaplandığı konusunda birçok soru gündeme geliyor.

Sosyal güvenlik sisteminde sigortalıların prim günleri, çalışma sürelerine ve bildirilen prime esas kazançlarına göre belirleniyor. Bu nedenle ay boyunca tam süreli çalışmayan kişilerin prim günleri de farklı hesaplanabiliyor.

Part-time çalışanların sigortasız çalıştırılması ise yasal açıdan ayrı bir sorun oluşturuyor. İşverenlerin çalışma ilişkisini ve sigorta bildirimlerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor.

EKSİK GÜNLER EMEKLİLİK HESABINI ETKİLEYEBİLİYOR

Kısmi süreli çalışanların bir ay içerisindeki toplam çalışma saatleri, günlük çalışma süresi esas alınarak prim gününe dönüştürülüyor.

Bu hesaplamada eksik kalan günler, kişinin emeklilik için gerekli prim gününü tamamlamasını geciktirebiliyor.

Özellikle uzun yıllar part-time çalışanların SGK hizmet dökümlerini kontrol etmesi ve eksik bildirilen çalışma sürelerini takip etmesi önem taşıyor.

EKSİK PRİMLER BORÇLANMAYLA TAMAMLANABİLİR Mİ?

Bazı kısmi süreli çalışma dönemlerinde eksik kalan günlerin borçlanılması mümkün olabiliyor. Ancak bu imkân bütün çalışanlar için ve her eksik gün bakımından otomatik olarak uygulanmıyor.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirli şartlarla borçlanma yapılabiliyor.

Bu nedenle çalışanların önce sigorta statülerini ve eksik gün nedenlerini öğrenmesi, ardından SGK üzerinden kendilerine uygun seçeneği değerlendirmesi gerekiyor.