Arkansas'ta elmas arayan Miranda Hollingshead, dinlenmek için oturduğu sırada yerde parlayan bir taş fark etti. Taşın 3,72 karatlık sarı bir elmas olduğu doğrulandı.

ABD'nin Arkansas eyaletindeki Crater of Diamonds Eyalet Parkı, Ağustos 2019'da dikkat çekici bir keşfe sahne oldu. Teksas'tan gelen Miranda Hollingshead, ailesiyle birlikte parkta elmas arıyordu. Bir süre arama yaptıktan sonra gölgede oturup elmas bulma yöntemleri hakkında bir video izlemeye başladı.

Hollingshead, dinlendiği sırada yerde parlayan bir taş gördü. Taşın ne olduğunu ilk anda anlayamayan kadın, buluntuyu parkın görevlilerine gösterdi. İncelemeler sonucunda taşın 3,72 karatlık sarı bir elmas olduğu belirlendi.



Doğal elmasların renkleri ve büyüklükleri farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle parkta bulunan taşların uzmanlar tarafından incelenmesi gerekiyor. Hollingshead'in bulduğu elmas, hem büyüklüğü hem de sarı rengiyle öne çıktı.



Olayın dikkat çekici tarafı, kadının elmas aramak için araştırma yaptığı sırada kısa bir mola vermesi ve aradığı değerli taşı tam da bu esnada fark etmesiydi. Bu keşif, parkın ziyaretçilerine sunduğu sıra dışı deneyimlerden biri olarak haberleştirildi.

