İstanbul Zeytinburnu'nda Engin Yalçınkaya'ya ait park halindeki kamyonete silahla ateş açılmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ile araç sahibi arasında yol verme meselesinden husumet bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

AA- İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 2 Kasım'da meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili polis ekipleri harekete geçti. Çırpıcı Mahallesi'nde Engin Yalçınkaya'ya ait park halindeki kamyonet, motosikletle gelen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

Olayın ardından çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıya karışan kişilerin kimliklerini tespit etti.

SALDIRININ NEDENİ YOL VERME TARTIŞMASI ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sonucunda silahla ateş ettiği belirlenen Ü.D. (28) ile olayla bağlantısı bulunan Y.V. (19) ve M.K. (28) gözaltına alındı.

Şüpheliler ile kamyonetin sahibi arasında yol verme meselesi nedeniyle husumet bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.