Sosyetik yıldız Paris Hilton, Cadılar Bayramı'nda bu yıl pop yıldızı Britney Spears’ın kılığına gireceğini duyurdu. Kostümü için eski dostu Britney’nin 2001 yılında bir ödül töreninde sahne alırken giydiği kıyafet ile taşıdığı piton yılanını model alan Paris, pop yıldızının o gecede söylediği şarkının adına gönderme yaparak sosyal medyada “Seni için köle olurum” notunu düştü.

Sosyetenin ünlü ismi Paris Hilton, Cadılar Bayramı kutlamalarına erken başladı. Bu yıl eski dostu pop yıldızı Britney Spears’ın unutulmaz sahne kostümlerinden birini tercih eden Hilton, 2001 yılındaki ödül töreninde hafızalara kazınan performansı yeniden canlandırdı. Kostümünde kullandığı yılan da dikkatleri topladı.

2001 YILINDAKİ İKONİK PERFORMANSI YENİDEN CANLANDIRDI

Paris Hilton, Britney Spears’ın 2001 MTV Video Müzik Ödülleri’nde “I’m a Slave 4 U” şarkısını seslendirirken giydiği kıyafetten ilham aldı. Yeşil üst, taşlarla süslenmiş kısa şort, file çoraplar ve parlak çizmelerle kamera karşısına geçen Hilton, görünümünü omuzlarına aldığı büyük bir yılanla tamamladı.

Spears’ın yıllar önce sahnede gerçek bir pitonla gerçekleştirdiği performansa gönderme yapan Hilton, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü yıldızın kostümü, pop müzik tarihinin unutulmaz anlarından birini yeniden gündeme taşıdı.

PAYLAŞIMINA BRITNEY SPEARS’IN ŞARKISINA GÖNDERME YAPTI

Hilton, sosyal medya paylaşımında Britney Spears’ın “I’m a Slave 4 U” şarkısına gönderme yaparak “I’m a slave 4 U” ifadesini kullandı. Ünlü isim, başka bir paylaşımında ise “Oops... I slayed it again” notunu düştü. Bu sözler, Spears’ın “Oops!... I Did It Again” şarkısına da gönderme olarak yorumlandı.

BRITNEY SPEARS’A İLK KEZ GÖNDERME YAPMIYOR

Paris Hilton, daha önceki Cadılar Bayramı kutlamalarında da yakın arkadaşı Britney Spears’ın ikonik görünümlerini canlandırmıştı. 2025 yılında Spears’ın “Oops!... I Did It Again” klibindeki kırmızı kostümünden ilham alan Hilton, önceki yıllarda da şarkıcının farklı dönemlerine ait kıyafetlerini tercih etmişti.

Hilton, Britney Spears’ın müzik ve moda dünyasındaki etkisine hayranlık duyduğunu belirterek onun kendisi için yalnızca bir ikon değil, aynı zamanda değerli bir dost olduğunu ifade etti.