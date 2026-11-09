Piyasa Analisti İslam Memiş, gram altında kısa vadede 6.500-7.000 lira aralığını beklediğini, sonraki aşama için ise 7.000-7.500 lira bandını işaret ettiğini söyledi. Ons altında da yükseliş beklentisini koruyan Memiş, yatırımcılara varlıklarını çeşitlendirmeleri uyarısında bulundu.

Piyasa Analisti İslam Memiş, A Haber’e yaptığı açıklamada altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini paylaştı. Gram altında kısa vadede 6.500-7.000 lira aralığına dikkat çeken Memiş, orta ve uzun vadeli beklentisinin yükseliş yönünde olduğunu söyledi. Sonraki aşama için 7.000-7.500 lira bandını işaret etti.

Memiş, gram altının 6.542 lira seviyesini gördüğünü ve haftayı 6.600 liradan tamamladığını aktardı. Altın fiyatlarında yaklaşık 190 liralık yükseliş yaşandığını belirtti.

ONS ALTINDA İKİ AŞAMALI BEKLENTİ

Ons altının geçen hafta 3.875 dolar seviyesinde bulunduğunu söyleyen Memiş, fiyatın uluslararası piyasalarda 4.071 dolara yükseldiğini ve 4.160 doları test ettiğini ifade etti.

Memiş’e göre ons altında 3.800-4.000 dolar bandı geride kaldı. Kısa vadede 4.000-4.200 dolar aralığında bir süre yatay hareket bekleyen Memiş, sonraki yükseliş hareketinde 4.200-4.400 dolar bandının gündeme gelebileceğini söyledi.

Gümüşte de önceki dönemdeki sert düşüşlerin ardından toparlanma görüldüğünü belirten Memiş, haftanın 52 dolar seviyesinde tamamlandığını aktardı. Altın ve gümüşün mevcut değerlerinin altında kaldığını düşündüğünü dile getirdi.

PETROL VE SİYASİ GELİŞMELERE DİKKAT ÇEKTİ

ABD’deki seçimlerin küresel piyasalarda belirleyici olduğunu söyleyen Memiş, seçim sonuçlarının ardından savaş fiyatlamasının yerini barış beklentisine bıraktığı değerlendirmesinde bulundu. Petrolün geçen hafta 120 dolar seviyesinde olduğunu, ardından 96 dolara kadar gerilediğini belirten Memiş, 100 doların altına inilmesinin piyasalarda iyimserliği desteklediğini ifade etti.

Küresel borsalarda, özellikle teknoloji şirketlerinde görülen sert satışlarda siyasi gelişmelerin ve Trump’ın sermaye sahiplerine yönelik mesajlarının etkili olduğunu savundu. Demokratların seçimleri kazanmasının ardından korku ve panikle satışlar görüldüğünü söyleyen Memiş, sonrasında iyimserliğin yeniden öne çıktığını ancak temkinin korunması gerektiğini belirtti.

Trump’ın İran konusunda birbiriyle farklılaşan açıklamalarının da belirsizlik yarattığını ifade eden Memiş, yatırımcıların siyasi gelişmeleri yakından izlemesi gerektiğini söyledi. Demokratların seçimleri kazanması, Trump’ın dış politikada yumuşama sinyalleri vermesi ve petrolün 100 doların altında kalıcı olması durumunda piyasalardaki iyimserliğin güçlenebileceğini değerlendirdi.

FED İÇİN ARALIK BEKLENTİSİ

Memiş, ABD’de tarım dışı istihdam verisinin 65 bin beklentisine karşılık 165 bin olarak açıklandığını aktardı. Beklentiyi aşan verinin ardından Fed’in aralık ayındaki faiz kararının önem kazandığını söyledi.

Piyasadaki beklentinin yüzde 70 oranında faiz artırımı yönünde olduğunu belirten Memiş, buna karşın Fed’in faiz artırımını pas geçme ihtimalinin de bulunduğunu ifade etti.

“2026 YILI PARA KAZANMA YILI DEĞİL”

Savaşın başlamasından sonra finansal piyasalarda yatırımcıların kazanç elde etmekte zorlandığını söyleyen Memiş, yılın başından bu yana varlıkları çeşitlendirme çağrısı yaptığını belirtti. Memiş şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılı para kazanma yılı değil. Yani paradan para kazanma dönemi bitmişti. Artık bir manipülasyon piyasası var. Varlıklarınızı çeşitlendirin.”

Kripto para, altın, gümüş, borsa ve döviz piyasalarında belirsizliğin sürdüğünü savunan Memiş, piyasaların manipülatif hareketlere açık olduğunu ve dijital paralara geçiş sürecinin hızlandığını söyledi.

DOLARDA YIL SONU İÇİN 52 LİRA TAHMİNİ

Dolar kurunun 50 lira seviyesine yerleştiğini belirten Memiş, kurun yılı 52 lira seviyesinde tamamlayabileceğini ifade etti.

Euro/dolar paritesinin doların güçlenmesi nedeniyle baskı altında kaldığını söyleyen Memiş, paritenin 1,1140 seviyesinde bulunduğunu ve 1,1140-1,1340 bandının takip edilmesi gerektiğini belirtti. Avrupa ekonomisinde orta ve uzun vadede ciddi sorunlar yaşanabileceğini öne süren Memiş, eurodaki yükselişlerin teknik açıdan bir çıkış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söyledi.