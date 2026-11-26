Almanya'da Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer'in, Papa 14. Leo'ya hediye etmek istediği keki bozulmaması için makam aracıyla Vatikan'a göndermesi tartışma yarattı. Taşıma işleminin 923 avroya mal olduğunun ortaya çıkması üzerine kamu kaynaklarının israf edildiği eleştirileri yükseldi ve Kretschmer'e istifa çağrıları yapıldı.

Almanya'da kamu harcamaları üzerinden başlayan israf tartışması gündem oldu. Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer'in, Papa 14. Leo'ya götürmek istediği Noel kekini uçakta zarar görmemesi için makam aracıyla Vatikan'a göndermesi tepki çekti.

Eylül ayında Papa 14. Leo'yu ziyaret etmek üzere Vatikan'a giden Kretschmer, Noel hediyesi olarak hazırlattığı keki de yanında götürmek istedi. Ancak kekin üzerindeki pudra şekerinin uçak yolculuğu sırasında bozulabileceği endişesiyle farklı bir yöntem tercih edildi. Başbakan ve beraberindeki heyet uçakla seyahat ederken, kek Almanya'dan yaklaşık 1300 kilometre uzaklıktaki Vatikan'a makam aracıyla gönderildi.

Saksonya'da yaygın olan bir halk inanışına göre, Noel kekinin kırılması uğursuzluk olarak kabul ediliyor. Bu nedenle hediyenin zarar görmeden ulaştırılmasına özel önem verildi.

KEKİN MAKAM ARACIYLA GÖNDERİLMESİ 923 AVROYA MAL OLDU

Ziyaretin ardından ortaya çıkan masraflar Almanya'da tartışma yarattı. Noel kekinin makam aracıyla Vatikan'a taşınmasının maliyetinin 923 avro olduğu açıklandı.

Bu tutara akaryakıt, otoyol geçiş ve otopark ücretlerinin yanı sıra şoförün konaklama ve yevmiye giderleri de dahil edildi. Masrafın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili eleştiriler yükseldi.

MASRAFLAR MİLLETVEKİLİNİN SORUSUYLA ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu harcamaların tutarı, ziyaretin üzerinden aylar geçtikten sonra açıklandı. Masraflar, milletvekili Rico Gebhardt'ın verdiği yazılı soru önergesinin ardından kamuoyunun gündemine geldi.

Öte yandan makam aracıyla taşınan eşyaların yalnızca Noel kekiyle sınırlı olmadığı belirtildi. Araçta kekin yanı sıra kesme tahtası, bıçak, Meissen porseleni ve diğer hediyeler ile Saksonya bayrağı ve resmî görüşmelere ilişkin belgelerin de bulunduğu bildirildi.

Kekin taşınması için yapılan 923 avroluk harcama, Almanya'da kamu kaynaklarının kullanımı ve gereksiz harcamalar üzerine yeni bir tartışma başlattı.