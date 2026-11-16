YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon skandalına karıştığını iddia ettiği AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, kendisinin ve ailesinin söz konusu fonlarda herhangi bir hesabı ya da işlemi bulunmadığını belirterek iddialara yanıt verdi.

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasına ilişkin partisinin hazırladığı sekiz dosyadan ilkini açıkladı. Özlale, dosyada adı geçen isimlerden birinin AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan olduğunu ileri sürdü.

Karaaslan’ın eşi ve kardeşiyle bağlantılı şirket ortaklıkları ve borsa işlemlerine ilişkin belge ve bilgileri paylaşan Özlale, söz konusu iddiaların Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve savcılıklar tarafından incelenmesi gerektiğini ifade etti.

ÇİĞDEM KARAASLAN’DAN ÖZLALE’YE SERT YANIT

AKP Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ümit Özlale’nin açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Karaaslan, kendisinin ve ailesinin gündemdeki fonlarla herhangi bir hesap veya işlem ilişkisi bulunmadığını belirterek konuya ilişkin açıklama yaptı. Karaaslan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ümit Özlale’nin daha önceki gibi hiç utanmadan yine bir itibar suikastine, haysiyet cellatlığına giriştiğini görüyorum. Çok net ifade edeceğim; Benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur! 2022 yılında dolaşıma sokulan ve hiçbir sonuca ulaşmayan bu iftiraların yeniden gündeme getirilmesi kendileri açısından utanç vericidir. Kirli siyasetlerine asla izin vermeyeceğimizden ve yine 78 kentsel dönüşüm projesi gibi akla hayale gelmeyecek yalanların hepsinin hukuk önünde daha önce yaptığım gibi hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın.”



