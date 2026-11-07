YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün kendisi hakkında ortaya attığı iddialara karşı hukuki süreç başlatıyor. Özel'in, Sarıgül hakkında iftira suçlamasıyla suç duyurusunda bulunacağı ve kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açacağı bildirildi.

ANKA- YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, ileri sürdüğü iddialar nedeniyle Emir Sarıgül hakkında "iftira” suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. Özel ayrıca, kişilik haklarına saldırı nedeniyle Sarıgül hakkında 1 milyon TL manevi tazminat talebiyle dava açıyor.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Emir Sarıgül tarafından şahsına yönelik iddialar hakkında hukuki süreç başlatıyor. Bu kapsamda Özel'in avukatları, Emir Sarıgül hakkında "iftira" suçu kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacak. Özel'in avukatlar ayrıca, kişilik haklarına saldırılar nedeniyle 1 milyon TL manevi tazminat talebiyle dava açıyor.

YENİ Parti kaynakları, iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek, "Söz konusu ismin, bütünüyle farklı bir soruşturmada verdiği iki ifadenin de alakasız bir şekilde Genel Başkanımıza yönelik olması ve bunun iktidar medyasında yayınlanması burada açık bir kurgunun olduğunu gösteriyor. Bu iftirayı atan da attıran da yayınlayan da bir itibar suikastının parçasıdır. Ana muhalefet partisi lideri hakkında bu şekilde iftiraların ortaya atıldığı kirli organizasyonun arkasında kim varsa, hesap vermeleri için gereken bütün adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, davadan elde edilecek tazminatın kamu yararına çalışan kuruluşlara bağışlanacağını da bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Sarıgül ailesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Emir Sarıgül'ün, savcılığa verdiği ek ifadede babası Mustafa Sarıgül'ün YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini öne sürdüğü iddia edilmişti. Sarıgül'ün ifadesinde yer alan suçlamalar kamuoyunda gündem olmuştu.

PARA VERİLDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Emir Sarıgül'ün savcılığa verdiği ek ifadede, parti genel merkezinin iç tefrişatı için 250 bin dolar, parti otobüsünün ses sistemi ve tasarımı için ise 250 bin dolar veya euro verildiğini öne sürdüğü basına yansımıştı.

Sarıgül ayrıca son bir ay içinde Özgür Özel'e 100 bin dolar daha teslim edildiğini iddia etmişti.

YENİ PARTİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre ise yaptığı açıklamada, Sarıgül'ün ifadesinde yer alan suçlamaları reddetmişti.

Emre, parti otobüsünün satın alma opsiyonuyla kiralandığını, araç için ayrıca ses sistemi yaptırılmadığını ve harcamalara ilişkin belgelerin bulunduğunu belirtmişti. Emre ayrıca iddialarla ilgili hukuki yollara başvuracaklarını açıklamıştı.