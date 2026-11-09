Soma Termik Santrali’nin ardından Kangal Termik Santrali’nde de özelleştirme sonrası kriz derinleşti. Kömür tedarikinin kesilmesi ve ekonomik sorunlar nedeniyle üretim dururken, 37 yıldır enerji üreten santralin yaklaşık 950 çalışanı ücretli ve ücretsiz izne çıkarıldı.

Manisa’daki Soma Termik Santrali’nin ardından Sivas’taki Kangal Termik Santrali de özelleştirme sürecinin olumsuz sonuçlarıyla gündeme geldi. TORKU’nun iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen santralde, kömür tedarikinin kesilmesi ve yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle üretim tamamen durduruldu. Santralde çalışan yaklaşık 950 işçi ise ücretli ve ücretsiz izne çıkarıldı.

37 YILLIK ÜRETİM DURDU

1989 yılında faaliyete geçen ve 37 yıldır enerji üretimini sürdüren Kangal Termik Santrali, 2013 yılında özelleştirilerek enerji sektöründe faaliyet göstermeyen Konya Şeker’e satılmıştı. Özelleştirmenin ardından santralin işletmesini devralan şirket, bugün kömür tedarikinde yaşanan sorunlar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldı.

Santralde kömür temin edilememesi üzerine üretim tamamen askıya alınırken, yaklaşık 950 çalışan da ücretli ve ücretsiz izne gönderildi.

“ENERJİ BAŞIMIZIN BELASI” DEDİLER, BEDELİNİ İŞÇİLER ÖDÜYOR

Konya Şeker’in açıklamasına göre, 2019 yılından bu yana santralin ruhsatlı kömür sahalarında üretim ve dekapaj faaliyetlerini yürüten Köseoğlu Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, birikmiş alacaklarını gerekçe göstererek 30 Ekim 2026 itibarıyla kömür üretimini ve sevkiyatını durdurdu. Şirket, santralin alternatif bir kömür kaynağının bulunmadığını savundu.

Açıklamada, santralde yaşanan teknik arızaların üretim kayıplarına neden olduğu, bu durumun gelirlerde ciddi düşüşe yol açtığı belirtildi. Tüm bu gelişmeler sonucunda santralin ekonomik açıdan ticari faaliyetlerini sürdüremez hale geldiği ileri sürüldü.

Konya Şeker yönetimi, daha önce enerji sektörüne girmekten duyduğu pişmanlığı dile getirerek, “Kangal ve Soma Termik Santrali’nin alınması çok yanlış bir karardı. Enerji bizim başımızın belası” ifadelerini kullanmıştı. Özelleştirme sürecinde alınan kararların ve şirket yönetiminin tercihlerinin sonuçlarını ise bugün çalışanlar ve bölge halkı yaşıyor.

SOMA’DA DA AYNI SENARYO YAŞANDI

Konya Şeker, 2013 yılında Kangal Termik Santrali’ni 985 milyon dolara, 2015 yılında ise Soma B Termik Santrali’ni 685,5 milyon dolara satın almıştı. Ancak Soma’daki santralde de benzer sorunlar yaşandı. Geçen yıl üretimin durmasıyla çalışanlar izne gönderildi.

Santralin kömür tedarikçisi Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) olan borçlarının ödenmemesi ve borçlara faizlerin eklenmesi üzerine icra süreci başlatıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından santral, 6 Ekim’de 6 milyar 946 milyon lira bedelle TKİ’ye devredildi.

Böylece 2015 yılında özelleştirilerek özel sektöre devredilen Soma B Termik Santrali, 11 yıl sonra yeniden kamuya geçti.

Kangal Termik Santrali, 457 megavat kurulu gücüyle Türkiye’nin en büyük 15’inci kömür santrali. Soma B Termik Santrali ise ülkenin en büyük 10 kömür ve linyit santrali arasında yer alıyor.