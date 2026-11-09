Giresun’daki özel bir hastanenin temizlik kadrosundaki bir görevlinin yıllardır ameliyatlara sokulduğu öne sürüldü. CİMER’e yapılan şikayet üzerine İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

ANKA- Giresun’da faaliyet gösteren özel bir hastane hiçbir tıbbi eğitimi bulunmadığı öne sürülen bir temizlik görevlisinin yıllardır ameliyatlara girdiği iddia edildi. CİMER’e yapılan şikâyetin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giresun’da faaliyet gösteren Özel Ada Hastanesi’yle ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Zafer Partisi Giresun İl Başkanı Mesut Aydın, hastanede temizlik görevlisi veya yardımcı personel kadrosunda bulunduğunu öne sürdüğü S.T.’nin, tıbbi eğitimi ve yetkisi olmamasına rağmen uzun yıllardır ameliyatlara katılarak hastalara cerrahi müdahalede bulunduğunu iddia etti. Bu iddialarını CİMER’e taşıyan Aydın’ın başvurusu üzerine soruşturma başlatıldı.

“SONUÇLAR İNCELENMELİ”

Hastanenin sosyal medya hesapları incelendiğinde, S.T. olduğu belirtilen kişinin ameliyatlarda çekilmiş pek çok görüntüde yer aldığı görüldü. Ameliyat defterleri ve hasta dosyalarında S.T’nin adının gizlendiğini, yerine yetkili personelin isimlerinin yazıldığını öne süren Aydın, ameliyatların geriye dönük taranarak hasta ölümleri, kalıcı organ hasarları gibi durumların incelenmesini talep etti.

Özel Ada Hastanesi Başhekimi Cenap Damcı ise iddiaları yalanlayarak hastanede S.T. isimli bir personel olmadığını savundu.