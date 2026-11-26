DHA- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakimliğe sevk edilen şarkıcı Ceylan Kaya 'aklama' suçundan tutuklanırken, Burcu Özberk, Özcan Deniz, Murat Ceylan, Ufuk Gündoğdu, Deniz Sözen, Murat Başoğlu, Deniz Çakır Baykal, İbrahim Yılmaz ve Onur Yüksel ise 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Burcu Özberk, Deniz Çakır ve Özcan Deniz’ın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

'UYUŞTURUCU MADDE VEYA İLAÇ KULLANMAM'

Burcu Özberk, savcılıkta verdiği ifadesinde, "Ben oyuncu olarak çalışmaktayım. Dün Kayseri Havalimanı’ndan saat 21.20 uçağıyla İstanbul Havalimanı’na 23.00 sularında geldim. Burada hakkımda gözaltı kararı bulunduğunu polis memurları bana söyledi ve gözaltına alınarak Adli Tıp Kurumu’na, sonrasında ise Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildim. Uçakta yanımda bulunan bir adet valizim ile cep telefonum polisler tarafından alındı. Sonrasında ise adliyeye sevkim yapıldı. Genelde yoğun olarak dizi çekimleri olur. Onun için işten eve, evden işe olarak çalışırım. Bu nedenle geceleri genelde dışarı çıkmam. Dolayısıyla uyuşturucu içilen ortamlarda da bulunmadım, bulunmam da. Ben uyuşturucu madde veya yeşil reçeteli herhangi bir madde kullanmam. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ayrıca cep telefonumun şifresini verdiğim için bir an önce incelenerek tarafıma iade edilmesini istiyorum. Cep telefonumda işimle ilgili senaryolar mevcuttur. Bu nedenle mümkünse özel bilirkişiye incelemesi yaptırılarak tarafıma teslim edilmesini talep ediyorum. Ayrıca işimle ilgili dokümanlar da telefonumdadır. Bunlara ihtiyacım vardır" dedi.

'UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM'

Deniz Çakır, "Cep telefonumu e-SIM kart ile kullanmaktayım. Bu yüzden SIM şifresi bulunmamaktadır. Reçeteli olarak kullandığım ilaçlarım bulunmaktadır. Bunun haricinde hiçbir şekilde uyuşturucu madde kullanmadım. Satan kimseyi de tanımam" dedi.

'GÖZALTINA ALINMAM BENİ ÜZMÜŞTÜR'

Özcan Deniz ise, "Ben Ankara’da 6 çocuklu bir ailede doğdum. İlkokulu bitirdikten sonra eğitim hayatıma devam etmedim. 13-14 yaşından itibaren sanatla uğraşmaktayım. Evliyim, 1 çocuğum var. Halen bu işle uğraşıyorum. Yaklaşık 2 yıldır kalp rahatsızlığım vardır. Raporlu ilaçlarım vardır, bunları kullanmaktayım. Ben yaklaşık 35 yıldır profesyonel sanatçılık yapmaktayım. Kesinlikle uyuşturucu kullanmıyorum, kullanan insanlarla da aynı ortamda bulunmadım. Uyuşturucu satan veya bu konuda aracı olan insanlarla doğrudan veya dolaylı bir şekilde hiçbir zaman bağlantım olmadı. Talihsiz bir şekilde gözaltına alınmam beni çok üzmüştür. Vermiş olduğum kan ve saç tahlilleri sonucu bu durumun ortaya çıkacağına eminim. Ben kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım, satmadım, satışına aracılık etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan, dün ek işlemler için emniyete geri gönderilen 14 kişi ile yine dün yakalanan Burak Yeter’in de aralarında bulunduğu toplam 15 kişinin gözaltındaki işlemlerinin sürdüğü, 10 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.