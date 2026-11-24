2027'de engelli araç alımında uygulanacak ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyeti sınırı 3 milyon 673 bin 706 liraya çıktı. Yeni limitten yararlanacak araçlarda yüzde 40 yerlilik kriteri aranacak. Yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireylerin yanı sıra gerekli koşulları sağlayan ortopedik engelliler de vergisiz araç alabilecek.

Engelli araçlarına yönelik ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyetinde uygulanacak üst fiyat limiti yeniden belirlendi. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2 milyon 873 bin 900 lira olan limit, 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseldi. Böylece ÖTV muafiyetinden yararlanılarak satın alınabilecek araçlar için belirlenen fiyat sınırında yaklaşık 800 bin liralık artış gerçekleşti.

Yeni limit kapsamında Toyota Corolla ve Fiat Egea modellerinin ÖTV muafiyetli satış fiyatları da gündeme geldi. Düzenlemeden yararlanmak isteyen engelli bireyler için araç alımında uygulanacak şartlar ve kapsam da önem taşıyor.

ÖTV MUAFİYETİNDE YENİ FİYAT LİMİTİ 3 MİLYON 673 BİN 706 LİRA OLDU

Engelli araçlarında ÖTV muafiyeti için belirlenen üst fiyat sınırı, yeniden değerleme oranındaki artışla birlikte yükseldi. Daha önce 2 milyon 873 bin 900 lira olarak uygulanan limit, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı sonucunda 3 milyon 673 bin 706 liraya çıktı.

Böylece araç alımında geçerli olan üst sınır yaklaşık 800 bin lira artırılmış oldu.

Cumhurbaşkanının yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. ÖTV muafiyetinden yararlanılabilmesi için satın alınacak aracın ÖTV ve diğer vergiler dahil toplam fiyatının belirlenen üst sınırın altında kalması gerekiyor. Ayrıca araçlarda yüzde 40 yerlilik şartının da karşılanması zorunlu.

TOYOTA COROLLA'NIN ÖTV MUAFİYETLİ FİYATLARI BELLİ OLDU

Yeni fiyat limitiyle birlikte ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilen Toyota Corolla modellerinin satış fiyatları da dikkat çekiyor.

Fiyat listesinde yer alan Toyota Corolla versiyonlarının standart ve ÖTV muafiyetli satış fiyatları şöyle:

·Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S: Standart satış fiyatı 1 milyon 965 bin TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1 milyon 97 bin 6 TL.

·Toyota Corolla 1.5 Dream Multidrive S: Standart satış fiyatı 2 milyon 150 bin TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1 milyon 199 bin 784 TL.

·Toyota Corolla 1.5 Dream X-Pack Multidrive S: Standart satış fiyatı 2 milyon 275 bin TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1 milyon 269 bin 228 TL.

·Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack Multidrive S: Standart satış fiyatı 2 milyon 335 bin TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1 milyon 302 bin 562 TL.

·Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack Multidrive S: Standart satış fiyatı 2 milyon 630 bin TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1 milyon 389 bin 901 TL.

FİAT EGEA MODELLERİNDE ÖTV MUAFİYETLİ SATIŞ FİYATLARI

ÖTV muafiyeti kapsamında değerlendirilen Fiat Egea ailesinin 1.6 dizel motor seçeneğine sahip manuel ve otomatik versiyonlarının fiyatları da açıklandı.

Modellerin standart satış fiyatları ve ÖTV muafiyetli fiyatları şu şekilde sıralandı:

·Fiat Egea Easy 1.6 dizel manuel: Standart fiyatı 1 milyon 499 bin 900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 820 bin 500 TL.

·Fiat Egea Easy 1.6 dizel otomatik: Standart fiyatı 1 milyon 850 bin 900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1 milyon 20 bin 500 TL.

·Fiat Egea Urban 1.6 dizel manuel: Standart fiyatı 1 milyon 519 bin 900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 860 bin 500 TL.

·Fiat Egea Urban 1.6 dizel otomatik: Standart fiyatı 1 milyon 920 bin 900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1 milyon 59 bin 400 TL.

·Fiat Egea Lounge 1.6 dizel manuel: Standart fiyatı 1 milyon 589 bin 900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 900 bin 500 TL.

·Fiat Egea Lounge 1.6 dizel otomatik: Standart fiyatı 1 milyon 990 bin 900 TL, ÖTV muafiyetli fiyatı 1 milyon 98 bin 300 TL.

ÖTV MUAFİYETİNDEN HANGİ ENGELLİ BİREYLER YARARLANABİLİYOR?

Engelli araçlarında ÖTV muafiyetinden yararlanma hakkı, engellilik oranına ve ilgili mevzuatta belirtilen şartlara göre değişiyor.

Yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat sınırları ve diğer yasal koşulları karşılamaları halinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor.

Ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan ve yüzde 40 ve üzeri engellilik oranına sahip kişiler de belirlenen şartlar kapsamında bu haktan yararlanabiliyor.

ENGELLİ ARAÇLARINI KİMLER KULLANABİLİYOR?

ÖTV muafiyetiyle satın alınan araç, engelli bireyin adına tescil ediliyor. Aracın kullanımı konusunda ise engellilik durumuna ve muafiyetin hangi kapsamda uygulandığına göre farklı kurallar bulunuyor.

Genel uygulamada birinci derece yakınlar arasında yer alan eş, anne, baba ve çocuklar aracı kullanabiliyor. Ancak engelli bireyin yerine yakını adına ÖTV muafiyetli araç satın alınmasına yönelik genel bir hak bulunmuyor.

Bu nedenle araç satın almadan önce engellilik oranına, sürücü belgesi durumuna, aracın teknik özelliklerine ve güncel mevzuatta yer alan kullanım şartlarına dikkat edilmesi gerekiyor.