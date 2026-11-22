Lahey Bölge Mahkemesi, Land Rover Defender’ın tescilli tasarım haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çinli otomobil devi BYD’nin Ti7 modelinin Avrupa Birliği ülkelerinde ithalatını, üretimini ve satışını ihtiyati tedbirle yasakladı. Macaristan’daki 2027 üretim planlarını da durduran karara uyulmaması halinde şirkete 10 milyon euroya kadar para cezası kesilecek.

Hollanda’daki Lahey Bölge Mahkemesi, Çinli otomotiv devi BYD’nin Ti7 modelinin, Jaguar Land Rover’a (JLR) ait tescilli Land Rover Defender tasarım haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

Alınan ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda modelin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ithalatı, üretimi, satışı, depolanması ve teslimatı yasaklandı. BYD’nin Avrupa’daki iştiraklerine resmi tebligatın ulaşmasından bir hafta sonra yürürlüğe girecek olan bu karar, henüz AB pazarında satışa sunulmayan aracın, şirketin Macaristan’da 2027 başında seri üretime geçirmeyi planladığı fabrikada üretilmesinin de önünü kesti.

Mahkeme, yasağın ihlal edilmesi durumunda ilgili BYD şirketlerine günlük 100 bin euro veya JLR’nin tercihine bağlı olarak her ihlal başına 25 bin euro ceza uygulanmasını, toplam yaptırım üst sınırının ise 10 milyon euro olmasını kararlaştırdı.

Reuters’a konuşan BYD yetkilileri ise Ti7’nin tamamen bağımsız tasarım çalışmalarının ürünü olduğunu ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini savunarak karara itiraz edeceklerini duyurdu; ancak AB genelindeki yasak temyiz süreci boyunca geçerliliğini koruyacak.

BYD İNGİLTERE'DE SİPARİŞ ALMAYA BAŞLAYINCA DÜĞMEYE BASILDI

Hukuki süreç, Tata Motors bünyesindeki JLR’nin, BYD’nin İngiltere internet sitesi üzerinden yedi koltuklu Ti7 modeli için sipariş almaya başlaması üzerine başlatıldı. Davaya, Defender’ın güncel nesli tanıtılmadan bir yıl önce, 2018 yılında AB nezdinde tescil edilen tasarım hakları dayanak oluşturdu.

Dosyayı inceleyen mahkeme; aracın köşeli gövde yapısı, düz tavan çizgisi, dik camları, arka kapısındaki yedek lastiği ve karakteristik C sütunu panelini benzerlik değerlendirmesinde belirleyici unsurlar olarak kabul etti.

BYD’nin far, ızgara, tampon, kaput ve çamurluk tasarımlarındaki farklılıklara dayanan savunmasını yeterli bulmayan hakim, bu detayların iki araç arasındaki genel tasarım benzerliğini ortadan kaldırmadığı sonucuna vardı.

Çin pazarında 2025 yılında "Fangchengbao Ti7" adıyla satışa sunulan şarj edilebilir hibrit SUV modelinin beş ve yedi koltuklu seçenekleri bulunuyor.

İNGİLTERE YASAĞA DAHİL DEĞİL

Mahkeme, BYD’nin Ti7 modelini AB pazarı dışında tutacağına dair kesin bir taahhüt vermemesi nedeniyle olası bir lansmanı engellemek adına bu tedbir kararını alırken, yasağın kapsamını yalnızca AB üyesi ülkelerle sınırlı tuttu.

JLR’nin süreci kalıcı hale getirmek istemesi durumunda altı ay içinde esasa ilişkin dava açması gerekiyor. Öte yandan mahkeme, BYD’nin İngiltere iştiraki üzerinde yargı yetkisi bulunmadığına hükmederek JLR’nin Birleşik Krallık’taki satışların da yasaklanması yönündeki talebini geri çevirdi; bu karar doğrultusunda müşteri teslimatlarının Ocak 2027’de başlaması planlanan İngiltere satışlarının önünde hukuki bir engel kalmadı.

Ayrıca JLR’nin şirket belgelerine erişim, dağıtım kayıtlarının paylaşılması ve mahkeme kararının BYD’nin internet sitelerinde yayımlanması talepleri de reddedildi. Söz konusu yargı kararı, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre 2026’nın ilk dokuz ayında Avrupa’da 280 binin üzerinde satış gerçekleştirerek pazar payını iki kattan fazla artıran ve Ford, Tesla ile Nissan gibi rakiplerini geride bırakan BYD’nin kıtadaki hızlı yükseliş dönemine denk geldi.