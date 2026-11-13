Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD, yeni SUV modelinde yapılan montaj hatasını kabul etti. Bazı araçlarda ön ve arka tekerleklerin yanlış akslara takıldığı ortaya çıktı. Şirket, hatalı araç sahiplerine ücretsiz kontrol, jant değişimi ve geçici araç desteği sunacağını açıkladı.

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden BYD, yeni modelinde ortaya çıkan üretim hatasıyla gündeme geldi. Şirketin kısa sürede Çin'de en çok satan SUV modelleri arasına giren Great Tang aracında dikkat çeken bir karışıklık yaşandı. Bazı araçlarda ön tekerleklerin arkaya, arka tekerleklerin ise öne takıldığı ortaya çıktı.

HATANIN NEDENİ BELLİ OLDU

BYD'nin açıklamasına göre sorun doğrudan üretim bandından değil, tedarik zincirinden kaynaklandı. Jantları sağlayan firmanın parçalara bastığı tanımlama kodlarının karışması nedeniyle montaj sırasında ön ve arka akslara ait tekerlekler yanlış yerlere takıldı.

Şirket, hatanın sürüş güvenliğini tehlikeye atmadığını savunurken kaç aracın bu durumdan etkilendiğine ilişkin sayı paylaşmadı.

MÜŞTERİLERE ÜCRETSİZ JANT DEĞİŞİMİ

Yaşanan hata nedeniyle müşterilerinden özür dileyen BYD, etkilenen araç sahipleri için ücretsiz kontrol ve gerekli görülmesi halinde jant değişimi yapılacağını duyurdu.

Şirketin sunduğu destek bununla da sınırlı kalmadı. Servis süresince müşterilere geçici araç verilecek, ulaşım masrafları karşılanacak. Ayrıca etkilenen araçların garanti süreleri de yeniden başlatılacak.

ÇİN'DE ÇOK SATAN MODELDE ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu hata, BYD'nin dikkat çeken modellerinden Great Tang'de yaşandı. Haziran ayında Çin'de satışa sunulan büyük SUV, eylül ve ekim aylarında kendi segmentinde en çok satan model oldu.

Şimdilik yalnızca Çin pazarında satışta olan Great Tang, Avrupa ve İngiltere'de henüz satışa sunulmadı.